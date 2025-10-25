Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खास खबर

Rajasthan: रावतभाटा हैवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव: चार श्रमिक घायल, दो की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित हैवी वाटर प्लांट में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से चार श्रमिक गैस की चपेट में आ गए।

2 min read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Nirmal Pareek

Oct 25, 2025

Gas leak at Rawatbhata plant

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित हैवी वाटर प्लांट में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से चार श्रमिक गैस की चपेट में आ गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया और तत्काल बचाव कार्य शुरू किए गए।

मेंटेनेंस कार्य के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार, रावतभाटा के हैवी वाटर प्लांट में मेंटेनेंस कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक बंद पड़े कम्प्रेशर से अचानक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का रिसाव शुरू हो गया। उस समय वहां मेंटेनेंस के लिए कुछ श्रमिक काम पर जा रहे थे। गैस रिसाव इतना तेज था कि वहां मौजूद श्रमिक तुरंत इसकी चपेट में आ गए।

बता दें, हाइड्रोजन सल्फाइड एक जहरीली गैस है, जो सांस के जरिए शरीर में प्रवेश करने पर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। इस गैस के संपर्क में आने से प्रभावित व्यक्तियों को सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

दो की हालत बेहद गंभीर

गैस रिसाव की चपेट में आए चार श्रमिकों में से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों में भैंसरोड़गढ़ निवासी धर्मेंद्र लोहार और बिहार निवासी जय कुमार शामिल हैं, जो गैस के प्रभाव से अचेत हो गए थे। दोनों को तुरंत रावतभाटा के परमाणु बिजलीघर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें विशेष कॉरिडोर बनाकर कोटा के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार, उनकी स्थिति स्थिर लेकिन नाजुक बनी हुई है।

अन्य दो घायल श्रमिकों, शिवजी बैरवा (रावतभाटा) और मधुसूदन मालव (छीपाबडौद, बारां) को भी परमाणु बिजलीघर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों की हालत अपेक्षाकृत स्थिर है और उनका इलाज जारी है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, दोनों श्रमिकों को गैस के प्रभाव से सांस लेने में तकलीफ और अन्य लक्षण देखे गए, जिनका उपचार किया जा रहा है।

हादसे से मचा हड़कंप

गैस रिसाव की खबर फैलते ही हैवी वाटर प्लांट में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किए। गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन टीमें सक्रिय हो गईं और प्रभावित क्षेत्र को खाली कराया गया। प्लांट प्रबंधन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बंद पड़े कम्प्रेशर से गैस रिसाव कैसे हुआ। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी को हादसे का कारण माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में ठगी का मामला: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन, 11 हजार बैंक खाते होंगे फ्रीज
झालावाड़
Jhalawar fraud case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Oct 2025 03:02 pm

Hindi News / Special / Rajasthan: रावतभाटा हैवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव: चार श्रमिक घायल, दो की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

खास खबर

ट्रेंडिंग

सांवलियाजी की एक वीडियो ने बदल दी जिंदगी, प्रेरणादायक है होटल में कैटरिंग का करने के बाद सोशल मीडिया स्टार बने कृशु की कहानी

उदयपुर

Viral Video: मगरमच्छ के मुंह पर टेप लगाकर कोटा के युवक करते रहे ‘फोटो सेशन’, देखें सोशल मीडिया का वायरल वीडियो

कोटा

Rajasthan News: रात का पारा गिरा, जयपुर में 3 साल बाद सबसे सर्द रात, सीकर में बढ़ी ठिठुरन

जयपुर

राजस्थान में शुरू हुआ बारिश का दौर, बारां में 9MM बरसात के बाद मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी, जानें Rajasthan Weather Update

बारां

Rajasthan: नाकाबंदी तोड़ते हुए निकला तेज रफ्तार कंटेनर, पुलिस ने 80KM पीछा कर पकड़ा; डिजिटल लॉक खोलते ही उड़े होश

container-1
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.