Rajasthan: रावतभाटा हैवी वाटर प्लांट में गैस रिसाव: चार श्रमिक घायल, दो की हालत गंभीर; मचा हड़कंप

गैस रिसाव की चपेट में आए चार श्रमिकों में से दो की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। घायलों में भैंसरोड़गढ़ निवासी धर्मेंद्र लोहार और बिहार निवासी जय कुमार शामिल हैं, जो गैस के प्रभाव से अचेत हो गए थे। दोनों को तुरंत रावतभाटा के परमाणु बिजलीघर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें विशेष कॉरिडोर बनाकर कोटा के एक बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार, उनकी स्थिति स्थिर लेकिन नाजुक बनी हुई है।