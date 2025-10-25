झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में ठगी का मामला: केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने लिया एक्शन, 11 हजार बैंक खाते होंगे फ्रीज

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने जिले के सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को पत्र भेजकर ऑपरेशन शटरबन्द के तहत संदिग्ध पकड़े गए 11 हजार खातों को फ्रीज कर उनमें हुए लेनदेन की विस्तृत जांच करने के लिए कहा । एसपी ने बताया कि यदि इन खातों को तत्कल फ्रीज नहीं किया गया तो उनमें जमा राशि को खुर्दबुर्द किया जा सकता है। अब आईफोरसी के माध्यम से देशभर के बैंकों में हुए वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की जांच होगी।