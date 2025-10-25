अंता उपचुनाव में दुष्यंत सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है। स्टार प्रचारकों के बाद अब बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया है। चुनाव समिति में बीजेपी ने 2 सांसद, 9 विधायक और 2 मंत्रियों को शामिल किया है।
इसके साथ ही पार्टी ने मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी व जिला प्रभारी छगन माहुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। वहीं, चुनाव प्रबंधन का जिम्मा नरेश सिकरवार और महेंद्र कुमावत को सौंपा गया है।
अंता विधानसभा क्षेत्र झालावाड़-बारां लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, यहां से दुष्यंत सिंह सांसद है। ऐसे में बीजेपी ने स्थानीय समीकरणों को साधते हुए झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के साथ-साथ यह सीट वसुंधरा राजे के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अंता सीट वसुंधरा राजे के राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है। यही वजह है कि इस सीट पर वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।
चुनाव में प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बाघमार, विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक सुरेश धाकड़, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, विधायक अनिता भदेल, विधायक प्रताप सिंघवी, विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और वरिष्ठ कार्यकर्ता तुलसरीराम धाकड़ को दी गई है।
इससे पहले बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, दिया कुमारी, प्रेम चंद बैरवा, राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अल्का गुर्जर, किरोड़ी लाल मीना, घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी, राजेन्द्र गहलोत, कनक मल कटारा, राज्यवर्धन राठौड़, राधेश्याम बैरवा, महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभु लाल सैनी, कल्पना सिंह, बाबू लाल खराड़ी, नरेन्द्र नागर, कन्हैया लाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्ना लाल रावत, मोती लाल मीणा, हीरा लाल नागर, मुकेश दाधीच, ओम प्रकाश भड़ाना, गौतम दक, जोगाराम पटेल, बाबू लाल वर्मा, जितेन्द्र कुमार गोठवाल और ललित मीणा का नाम शामिल है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग