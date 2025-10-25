Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अंता उपचुनाव में दुष्यंत सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर

Anta by-election: स्टार प्रचारकों के बाद अब बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की घोषणा कर दी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Oct 25, 2025

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह तैयार है। स्टार प्रचारकों के बाद अब बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर चुनाव समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया है। चुनाव समिति में बीजेपी ने 2 सांसद, 9 विधायक और 2 मंत्रियों को शामिल किया है।

इसके साथ ही पार्टी ने मंत्री जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री और विधायक श्रीचंद कृपलानी व जिला प्रभारी छगन माहुर को चुनाव सह प्रभारी बनाया है। वहीं, चुनाव प्रबंधन का जिम्मा नरेश सिकरवार और महेंद्र कुमावत को सौंपा गया है।

दुष्यंत सिंह को क्यों मिली बड़ी जिम्मेदारी?

अंता विधानसभा क्षेत्र झालावाड़-बारां लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, यहां से दुष्यंत सिंह सांसद है। ऐसे में बीजेपी ने स्थानीय समीकरणों को साधते हुए झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी के साथ-साथ यह सीट वसुंधरा राजे के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अंता सीट वसुंधरा राजे के राजनीतिक प्रभाव वाले क्षेत्र में आती है। यही वजह है कि इस सीट पर वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा भी दांव पर है।

इन नेताओं को मिली चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी

चुनाव में प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, मंत्री मंजू बाघमार, विधायक राधेश्याम बैरवा, विधायक सुरेश धाकड़, विधायक विश्वनाथ मेघवाल, विधायक अनिता भदेल, विधायक प्रताप सिंघवी, विधायक चन्द्रभान सिंह आक्या, विधायक ललित मीणा, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और वरिष्ठ कार्यकर्ता तुलसरीराम धाकड़ को दी गई है।

ये है बीजेपी के स्टार प्रचारक

इससे पहले बीजेपी ने अंता उपचुनाव को लेकर 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, वसुंधरा राजे, भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, दिया कुमारी, प्रेम चंद बैरवा, राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, सीपी जोशी, अल्का गुर्जर, किरोड़ी लाल मीना, घनश्याम तिवाड़ी, अरुण चतुर्वेदी, राजेन्द्र गहलोत, कनक मल कटारा, राज्यवर्धन राठौड़, राधेश्याम बैरवा, महेन्द्रजीत सिंह मालवीया, हेमंत मीणा, अविनाश गहलोत, प्रभु लाल सैनी, कल्पना सिंह, बाबू लाल खराड़ी, नरेन्द्र नागर, कन्हैया लाल चौधरी, दुष्यंत सिंह, मन्ना लाल रावत, मोती लाल मीणा, हीरा लाल नागर, मुकेश दाधीच, ओम प्रकाश भड़ाना, गौतम दक, जोगाराम पटेल, बाबू लाल वर्मा, जितेन्द्र कुमार गोठवाल और ललित मीणा का नाम शामिल है।

ये भी पढ़ें

अंता उपचुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग तेज, भजनलाल सरकार के मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया गंभीर आरोप
जयपुर
Anta by-election

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

दुष्यंत सिंह

rajasthan news

rajasthan news in hindi

वसुंधरा राजे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अंता उपचुनाव में दुष्यंत सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा दांव पर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Promotion: राजस्थान सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग में पद बढ़ाकर खोले पदोन्नति के नए अवसर

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased
जयपुर

Hello Doctor: SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने दिए हॉर्मोन रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

स्वास्थ्य

Muhana Mandi : स​ब्जियों के दामों में आने लगी गिरावट, हरी मिर्ची व टमाटर सस्ते, आलू-प्याज के दाम चढ़े

जयपुर

Rajasthan: 12 घंटे में 5 कारें बनीं आग का गोला, लाखों का नुकसान, BMW भी शामिल

जयपुर

दिवाली के बाद बढ़ी ये बीमारियां, चपेट में आ रहे लोग, अस्पतालों में लगी मरीजों की कतार

PATRIKA PHOTO
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.