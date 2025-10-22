अंता उपचुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग तेज, भजनलाल सरकार के मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया गंभीर आरोप

अंता उपचुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर। फोटो: पत्रिका
Anta by-election: जयपुर। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भजनलाल सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया पर तीखा हमला बोला है।
बीजेपी नेता जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पर सीधे हमला बोलते हुए एक सनसनीखेज आरोप लगाया। मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार खनन माफिया के रूप में काम करते हैं।
राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को उतारकर पार्टी की उपस्थिति और अपने विचार को जनता के बीच ले जाने का काम करते है। अंता उपचुनाव स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार भाजपा जीतेगी। क्योंकि अंता में कांग्रेस प्रत्याशी का आतंक रहा है। इन्होंने खनन माफिया के रूप में काम किया है। इसके अलावा तीसरे मोर्चे की वहां कोई उपस्थिति नहीं है।
मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि सब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा और सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है। राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे पानी की समस्या हो या कानून व्यवस्था की। चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बंपर भर्तियां निकाली है और युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प प्रदेश के सीएम ने लिया है।
मंत्री बेढम ने कहा कि अंता के लोग समझते हैं कि हमारे कार्यकाल के तीन साल और हैं, जिसके दौरान वे अंता को विकास के पथ पर ले जाने के लिए काम करेंगे। पिछले उपचुनावों में भी लोगों ने सरकार के कामकाम के आधार पर वोट दिया था और हम 7 में से 5 सीटें जीते। हमारी पार्टी ने निष्पक्षा के भाव वाले प्रत्याशी को अंता में उतारा है। हमारी पार्टी भारी मत से अंता उपचुनाव में जीतेगी।
