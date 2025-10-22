अंता उपचुनाव से पहले नेताओं की जुबानी जंग तेज, भजनलाल सरकार के मंत्री ने कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया गंभीर आरोप

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि जब भी कोई चुनाव होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को उतारकर पार्टी की उपस्थिति और अपने विचार को जनता के बीच ले जाने का काम करते है। अंता उपचुनाव स्थानीय लोगों की इच्छा के अनुसार भाजपा जीतेगी। क्योंकि अंता में कांग्रेस प्रत्याशी का आतंक रहा है। इन्होंने खनन माफिया के रूप में काम किया है। इसके अलावा तीसरे मोर्चे की वहां कोई उपस्थिति नहीं है।