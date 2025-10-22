Anta By Election: 12वीं पास भाया 56.20 करोड़ के मालिक, ग्रेजुएट नरेश मीणा के पास 1.76 करोड़ की संपत्ति, जानें प्रत्याशियों की डिटेल्स

अंता विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रमुख उम्मीदवारों कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के साथ ही नामांकन की आखिरी तारीख पर बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जिससे चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया है। इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इन उम्मीदवारों ने कुल 32 फार्म जमा कराए हैं।