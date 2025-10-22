Patrika LogoSwitch to English

बारां

Anta By Election: 12वीं पास भाया 56.20 करोड़ के मालिक, ग्रेजुएट नरेश मीणा के पास 1.76 करोड़ की संपत्ति, जानें प्रत्याशियों की डिटेल्स

चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया है। इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इन उम्मीदवारों ने कुल 32 फार्म जमा कराए हैं।

less than 1 minute read

बारां

image

Akshita Deora

Oct 22, 2025

फोटो: पत्रिका

अंता विधानसभा उपचुनाव में 3 प्रमुख उम्मीदवारों कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया, भाजपा के मोरपाल सुमन और निर्दलीय नरेश मीणा के साथ ही नामांकन की आखिरी तारीख पर बीजेपी के पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया जिससे चुनावी माहौल में नया मोड़ आ गया है। इस उपचुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं और इन उम्मीदवारों ने कुल 32 फार्म जमा कराए हैं।

प्रमुख उम्मीदवारों की संपत्ति का विवरण:

  • भाया दंपती - 56 करोड़ 20 लाख 60 हजार 677 रुपए की संपत्ति
  • मीणा दंपती - 1 करोड़ 76 लाख 4 हजार 783 रुपए की संपत्ति
  • सुमन दंपती - 1 करोड़ 25 लाख 34 हजार 967 रुपए की संपत्ति

संपत्ति में सोना और चांदी:

  • भाया दंपती:

चांदी - 9 किलो (कीमत: 1 करोड़ 35 लाख)
सोना - 110 तोला (कीमत: 1 करोड़ 65 लाख)

  • मीणा दंपती: सोना - 500 ग्राम (कीमत: 50 लाख)
  • सुमन दंपती: चांदी - 500 ग्राम, सोना - 65 ग्राम (कुल कीमत: 8 लाख 70 हजार)

देनदारी:

  • भाया दंपती: 22 करोड़ 22 लाख 32 हजार
  • मीणा दंपती: 65 लाख 93 हजार 123
  • सुमन दंपती: 17 लाख 50 हजार

व्यवसाय:

  • प्रमोद जैन भाया: व्यापार, पेंशन, किराया, कृषि और ब्याज
  • नरेश मीणा: पेट्रोल पंप
  • मोरपाल सुमन: कृषि और एलआईसी एजेंट

शिक्षा:

  • नरेश मीणा: ग्रेजुएट
  • प्रमोद जैन भाया: 12वीं पास
  • मोरपाल सुमन: 10वीं पास

Published on:

22 Oct 2025 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election: 12वीं पास भाया 56.20 करोड़ के मालिक, ग्रेजुएट नरेश मीणा के पास 1.76 करोड़ की संपत्ति, जानें प्रत्याशियों की डिटेल्स

बारां

राजस्थान न्यूज़

