अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, साकली गांव ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें क्या हैं मांगे

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Anta By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव में अधिकांश क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान जारी है, लेकिन साकली गांव के मतदान केंद्र संख्या 219 पर ग्रामीणों ने पूर्ण बहिष्कार कर दिया। गांव के 736 पंजीकृत मतदाताओं में से एक भी व्यक्ति वोट डालने नहीं पहुंचा। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 11 बजे तक पूरे विधानसभा क्षेत्र में करीब 28.74 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
ग्रामीणों की मुख्य मांगें श्मशान घाट तक सड़क निर्माण, खेतों तक जाने वाले रास्तों से अतिक्रमण हटाना, तालाब का सौंदर्यकरण एवं गहराई बढ़ाना तथा खेल मैदान की व्यवस्था हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मांगें पूरी होने तक मतदान नहीं करेंगे। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा विभिन्न इलाकों में मतदान व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।
हालांकि, साकली गांव का बहिष्कार पूरे क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। अंता के एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव ने बताया कि ग्रामीणों से निरंतर संवाद चल रहा है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण तत्काल कार्रवाई सीमित है, लेकिन समझाइश जारी है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण मुक्तिधाम तक सड़क, अतिक्रमण हटाने, तालाब सौंदर्यकरण, खेल मैदान सहित बुनियादी सुविधाओं की कमी पर रोष जता रहे हैं। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मतदान सुचारु हो सके।
प्रशासनिक अधिकारियों का दल गांव पहुंचकर ग्रामीणों को मनाने में जुटा है, लेकिन अभी तक कोई मतदाता बूथ पर नहीं आया। साकली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से ये समस्याएं अनसुलझी हैं। श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिससे अंतिम संस्कार में परेशानी होती है। खेतों तक जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण से किसानों को दिक्कत आ रही है। तालाब उथला हो चुका है, जिससे जल संग्रहण प्रभावित है।
दूसरी ओर, विधानसभा क्षेत्र के अन्य हिस्सों में मतदान पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। अंता गढ़ प्रांगण स्थित पेंशनर भवन बूथ पर सुबह से ही मतदाताओं की कतारें लगीं। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। निर्दलीय नरेश मीणा भी सक्रिय हैं। वहीं, प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मतदान शाम तक चलेगा।
