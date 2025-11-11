अंता विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, साकली गांव ने किया मतदान का बहिष्कार, जानें क्या हैं मांगे

प्रशासनिक अधिकारियों का दल गांव पहुंचकर ग्रामीणों को मनाने में जुटा है, लेकिन अभी तक कोई मतदाता बूथ पर नहीं आया। साकली गांव के ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से ये समस्याएं अनसुलझी हैं। श्मशान घाट तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, जिससे अंतिम संस्कार में परेशानी होती है। खेतों तक जाने वाले रास्तों पर अतिक्रमण से किसानों को दिक्कत आ रही है। तालाब उथला हो चुका है, जिससे जल संग्रहण प्रभावित है।