अंता विधानसभा उपचुनाव: बीजेपी ने क्यों दिया मोरपाल सुमन को टिकट? क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी? जानें

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मोरपाल सुमन के चयन को जमीनी हकीकत पर आधारित बताया है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर सर्वे कराया, कार्यकर्ताओं की राय ली और केंद्रीय नेतृत्व ने भी अपने स्तर पर विश्लेषण किया। राठौड़ के मुताबिक मोरपाल सुमन की जीत पक्की है। हमने हर बूथ का सर्वे किया है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने सभी पहलुओं को जांचने के बाद यह फैसला लिया है। अंता की जनता सुमन को पूर्ण समर्थन देगी।