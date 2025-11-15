Anta By Election: ‘BJP से नहीं है मेरा मुकाबला…’, निर्दलीय नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में कही थी ये बड़ी बात

जैसे ही अंतिम राउंड की गणना होने के साथ प्रमोद जैन भाया को विजय घोषित किया वैसे ही कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित गालव की अगुवाई में जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान नरेंद्र नंदवाना, मनोज त्यागी, दीपक गालव सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी। इस दौरान सभी ने मिलकर प्रमोद भाया की जीत पर आतिशबाजी की। दोनों ही पार्टियों ने उप चुनाव की सीट पर चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रदेश भर के नेता, विधायक, मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री का इस सीट पर जमावड़ा रहा। भाजपा सरकार सत्ता में रहते हुई हार लोगों में चर्चा का विषय रही।