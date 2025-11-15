Anta By Election: ‘BJP से नहीं है मेरा मुकाबला…’, निर्दलीय नरेश मीणा ने अंता उपचुनाव में कही थी ये बड़ी बात

नरेश मीणा (फोटो-पत्रिका)
Anta By Election Result: इस बार हुए अंता विधानसभा के उपचुनाव ने राज्य में भाजपा की सरकार के विकास कार्यों को मतदाताओं ने नकार दिया। सरकार के छोटे से लेकर बड़े नेता चुनाव के दौरान विकास की बहुतेरी बातें कर मतदाताओं को लुभाने में लगे रहे। यहां तक कि मुख्यमंत्री भजनलाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दो बार दौरा किया और मतदाताओं से अपील ही नहीं की बल्कि कई लुभावनी घोषणाएं भी की लेकिन मतदाताओं ने इस बार राज्य की सरकार को नकार एक नया जनादेश देकर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया।
इससे साफ हुआ कि गांव-गांव में डबल इंजन की सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट कर मतदाताओं ने तीसरे प्रत्याशी में रूचि दिखाई। यह अलग बात है कि निर्दलीय नरेश मीणा जीत की बाजी हासिल नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने भाजपा को आईना दिखा दिया।
निर्दलीय नरेश मीणा शुरू से कहते रहे कि 'भाजपा से मेरा मुकाबला नही है। कांग्रेस प्रत्याशी को हार का मुंह दिखाना है।' हालांकि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भाजपा को हार का मुंह देखना पडा। भाया के खिलाफ कई तरह के भ्रष्टाचार करने के दावों को भी जनमत ने नकार दिया। कुल मिलाकर सरकार के खिलाफ लोगों ने जमकर मतदान किया।
विधानसभा में पिछले दो साल में कोई विकास नहीं होना, सोयाबीन की बर्बाद फसलों का मुआवजा नहीं मिलना, उप जिला चिकित्सालय में रिक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद, दस साल से बंद रोडवेज की बसें व गौण मंडी बंद रहने जैसे मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने भाजपा को अंदरखाने सोचने पर मजबूर कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री जो यहां छह दिन तक पडाव डाले रही। इधर सांसद दुष्यंत सिंह जो गांव-गांव घूमे, लेकिन मतदाताओं ने इन सबको दरकिनार कर वोट डाले।
चुनाव के नतीजों की अटकलों को विराम लगाते हुए कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने जीत हासिल की। सुबह से नतीजों को लेकर लोग उत्साहित थे। शहर में हर जगह ही लोग टीवी और मोबाइल के माध्यम से लोग नतीजों का पल पल का रुझान लेते नजर आए। जगह-जगह चाय-नाश्ते की दुकानों पर को लोग चाय पर चर्चा करते हुए नजर आए। पल पल के बदलते रुझानों के बाद दोनों ही पार्टी के समर्पित नारे बाजी साथ आतिशबाजी करते नजर आए।
जैसे ही अंतिम राउंड की गणना होने के साथ प्रमोद जैन भाया को विजय घोषित किया वैसे ही कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित गालव की अगुवाई में जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान नरेंद्र नंदवाना, मनोज त्यागी, दीपक गालव सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी। इस दौरान सभी ने मिलकर प्रमोद भाया की जीत पर आतिशबाजी की। दोनों ही पार्टियों ने उप चुनाव की सीट पर चुनाव प्रचार को लेकर पूरी ताकत झोंक दी थी। प्रदेश भर के नेता, विधायक, मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री का इस सीट पर जमावड़ा रहा। भाजपा सरकार सत्ता में रहते हुई हार लोगों में चर्चा का विषय रही।
