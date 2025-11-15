Viral Video: ये है प्रमोद जैन भाया का ‘तगड़ा समर्थक’, अंता उपचुनाव में जीतने के बाद 10KM तक की दंडवत यात्रा, टिकट मिलने पर भी किया था ये काम

दंडवत यात्रा करते वीरेंद्र सिंह बचला की फोटो: पत्रिका
Anta By Election 2025 Result: अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर उनके समर्थक वीरेंद्र सिंह बचला ने शहर से लेकर बड़ा बालाजी धाम तक 10 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा की। यह यात्रा प्रमोद जैन भाया की जीत की मन्नत पूरी होने पर की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं।
अंता उपचुनाव के परिणाम ने कांग्रेस समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ा दी। जैसे ही प्रमोद जैन भाया की जीत की घोषणा हुई बारां में जगह-जगह जश्न मनाया गया। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और बारां के मुख्य चौराहे प्रताप चौक पर आकर प्रमोद भाया की जीत का जश्न मनाया।
प्रमोद जैन भाया के समर्थक वीरेंद्र सिंह ने जीत से पहले ही संकल्प लिया था कि यदि भाया को टिकट मिलता है तो वह पदयात्रा करेंगे और वह जीतते हैं तो दंडवत यात्रा भी करेंगे। वीरेंद्र सिंह ने टिकट मिलने पर भी बारां जिला मुख्यालय से बड़ा बालाजी धाम तक की पैदल यात्रा की थी। वहीं अब जीत के बाद भी वह 10 किमी तक दंडवत यात्रा कर रहे हैं।
