Viral Video: ये है प्रमोद जैन भाया का ‘तगड़ा समर्थक’, अंता उपचुनाव में जीतने के बाद 10KM तक की दंडवत यात्रा, टिकट मिलने पर भी किया था ये काम

Anta By Election 2025 Result: अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर उनके समर्थक वीरेंद्र सिंह बचला ने शहर से लेकर बड़ा बालाजी धाम तक 10 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा की। यह यात्रा प्रमोद जैन भाया की जीत की मन्नत पूरी होने पर की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं।