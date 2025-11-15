अंता उपचुनाव: क्या नरेश मीणा को ‘चांदनी’ बोलना पड़ा भारी? अशोक चांदना ने कैसे रचा चक्रव्यूह, जानिए पूरी कहानी

जीत के बाद चांदना ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो साल के शासन से जनता खुश नहीं। बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी टिकट वितरण से चुनाव प्रबंधन तक खुलकर सामने आई, जिससे बड़ा नुकसान हुआ। चांदना ने खुलासा किया कि बीजेपी सरकार वसुंधरा राजे के चुने उम्मीदवार को जीत नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए नरेश मीणा को मैदान में उतारा गया। यह रणनीति ही बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। निकाय और पंचायत चुनावों से पहले यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली है।