अंता उप चुनाव: आज नाम वापसी की आखिरी तारीख, 319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब एवं अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चैक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए।