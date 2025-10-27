Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

अंता उप चुनाव: आज नाम वापसी की आखिरी तारीख, 319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

2 नवंबर से होम वोटिंग शुरू हो जाएगी। दो चरणों में होने वाली होम वोटिंग प्रथम चरण में 2 से 5 नवंबर तक होगी। इसके बाद भी यदि कोई शेष रह जाता है तो दूसरे चरण में 8 और 9 नवंबर को होम वोटिंग करवाई जाएगी।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Oct 27, 2025

Famous Dr. Vinay Malhotra wants to contest Anta by-election asked for VRS Rajasthan government gave a big blow

फाइल फोटो पत्रिका

Anta By Election 2025: आगामी 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा के उप चुनाव में सोमवार 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। इस दिन प्रत्याशी जो नामांकन पत्र वापस लेना चाहेगा। उसे 3 बजे तक नामांकन वापस लेना होगा।

आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि अंता विधानसभा के उप चुनाव में कुल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। यदि कोई नामांकन वापस लेता है तो शेष रहने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि 2 नवंबर से होम वोटिंग शुरू हो जाएगी। दो चरणों में होने वाली होम वोटिंग प्रथम चरण में 2 से 5 नवंबर तक होगी। इसके बाद भी यदि कोई शेष रह जाता है तो दूसरे चरण में 8 और 9 नवंबर को होम वोटिंग करवाई जाएगी। अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 319 मतदाता होम वोटिंग करेंगे।

अंतर्राज्यीय बॉर्डर नाके का निरीक्षण

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका तथा चैक पोस्ट बेंहठा का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब एवं अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चैक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए।

11 को डलेंगे वोट

11 नवंबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा, तहसीलदार अनीता सिंह, थाना प्रभारी प्रेमसिंह मीणा तथा लाइजनिंग अधिकारी उपस्थित रहे।

ये भी पढ़ें

By-Election: अंता उपचुनाव, अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर कड़ी निगरानी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 02:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उप चुनाव: आज नाम वापसी की आखिरी तारीख, 319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 : सामान्य एवं पुलिस पर्यवेक्षक ने किया अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेक पोस्ट का निरीक्षण

Anta Assembly by election 2025
बारां

राजस्थान में हादसा टला, रोडवेज की चलती बस में खुला शाफ्ट, यात्रियों में अफरा-तफरी मची

driveshaft
बारां

अंता उपचुनाव से पहले भाजपा को राहत, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल की घर वापसी से मिला सुकून

Former MLA Rampal Meghwal
बारां

अंता उपचुनाव: प्रचार के दौरान नरेश मीणा ने खोया आपा, युवक को दी भद्दी गालियां; VIDEO वायरल

Naresh Meena
बारां

राजस्थान में शुरू हुआ बारिश का दौर, बारां में 9MM बरसात के बाद मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी, जानें Rajasthan Weather Update

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.