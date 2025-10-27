अंता उप चुनाव: आज नाम वापसी की आखिरी तारीख, 319 मतदाता दो चरणों में करेंगे होम वोटिंग

फाइल फोटो पत्रिका
Anta By Election 2025: आगामी 11 नवंबर को होने वाले अंता विधानसभा के उप चुनाव में सोमवार 27 अक्टूबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। इस दिन प्रत्याशी जो नामांकन पत्र वापस लेना चाहेगा। उसे 3 बजे तक नामांकन वापस लेना होगा।
आरओ हवाई सिंह यादव ने बताया कि अंता विधानसभा के उप चुनाव में कुल 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। 27 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय रहेगा। यदि कोई नामांकन वापस लेता है तो शेष रहने वाले प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 2 नवंबर से होम वोटिंग शुरू हो जाएगी। दो चरणों में होने वाली होम वोटिंग प्रथम चरण में 2 से 5 नवंबर तक होगी। इसके बाद भी यदि कोई शेष रह जाता है तो दूसरे चरण में 8 और 9 नवंबर को होम वोटिंग करवाई जाएगी। अंता विधानसभा क्षेत्र में कुल 319 मतदाता होम वोटिंग करेंगे।
अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा एवं पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने रविवार को शाहबाद क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बॉर्डर नाका तथा चैक पोस्ट बेंहठा का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पर्यवेक्षकों ने चैक पोस्ट पर तैनात पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से आवागमन करने वाले वाहनों की जांच प्रक्रिया, संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी तथा अवैध धन, शराब एवं अन्य वस्तुओं की रोकथाम के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्वाचन अवधि के दौरान अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए चैक पोस्ट पर चौकसी और सघन जांच सुनिश्चित की जाए।
11 नवंबर को मतदान होना है। निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान शाहबाद पुलिस उपाधीक्षक रिछपाल मीणा, तहसीलदार अनीता सिंह, थाना प्रभारी प्रेमसिंह मीणा तथा लाइजनिंग अधिकारी उपस्थित रहे।
बारां
