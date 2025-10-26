By-Election: अंता उपचुनाव, अवैध धन, शराब या अन्य वस्तुओं की आवाजाही पर कड़ी निगरानी

Election Monitoring: जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी पूरी तरह सक्रिय हैं। रविवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक सुभाश्री नंदा और पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने शाहबाद क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मार्ग पर स्थापित बेंहठा चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, वाहनों की जांच प्रक्रिया और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की स्थिति का जायजा लिया।