Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Electricity Services: राजस्थान में बिजली सेवाओं में नई शुरुआत, उपभोक्ता पहली बार देंगे स्टार रेटिंग

Jaipur Discom: प्रदेश में यह पहली बार होगा जब कोई सरकारी निगम निजी कंपनियों की तरह उपभोक्ता से रेटिंग और सुझाव मांगेगा। प्रारंभिक चरण में यह सुविधा केवल नए घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए लागू की जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे अन्य विद्युत सेवाओं को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 25, 2025

electric shock case

Photo Source: AI

Star Rating System: जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। अब उपभोक्ता पहली बार किसी सरकारी सेवा पर स्टार रेटिंग देकर अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। इस पहल के तहत जयपुर डिस्कॉम नए घरेलू बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से सीधा फीडबैक लेगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा।

प्रदेश में यह पहली बार होगा जब कोई सरकारी निगम निजी कंपनियों की तरह उपभोक्ता से रेटिंग और सुझाव मांगेगा। प्रारंभिक चरण में यह सुविधा केवल नए घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए लागू की जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे अन्य विद्युत सेवाओं को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।

डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने शुक्रवार को सभी जोनल मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के साथ इस नई फीडबैक प्रणाली की समीक्षा की और इसे सोमवार से लागू करने के निर्देश दिए। निगम का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से जारी सभी नए घरेलू कनेक्शनों में उपभोक्ताओं का अनुभव दर्ज किया जाए।

फीडबैक देने की प्रक्रिया भी बेहद आसान

प्रक्रिया का विवरण
एक— नया घरेलू कनेक्शन जारी होने के बाद उपभोक्ता को ‘बिजली मित्र’ मोबाइल एप डाउनलोड करने का SMS प्राप्त होगा।
दो— एप खोलते ही ‘के’ नंबर डालने पर उपभोक्ता को एक पॉप-अप फॉर्म दिखाई देगा।
तीन— उपभोक्ता अपनी सेवा का अनुभव 1 से 5 स्टार तक रेट कर सकेगा।
चार— उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त टिप्पणियां भी जोड़ सकेंगे।
पांच— जिन उपभोक्ताओं ने 1 या 2 स्टार दिए होंगे, उनके मामलों की नियमित समीक्षा अधिकारी करेंगे और सेवा सुधार के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।


हर माह होगी फीडबैक समीक्षा

फीडबैक रिपोर्ट की समीक्षा वृत्त एवं सब-डिविजन स्तर पर हर माह की जाएगी। इन रिपोर्टों के आधार पर संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों की रैंकिंग भी तय होगी। इससे निचले स्तर तक मॉनीटरिंग आसान हो जाएगी और जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उनकी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।


यह होगा फायदा

यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोक्ताओं की शिकायतें अक्सर कनेक्शन जारी करने में देरी या प्रक्रिया की जटिलता को लेकर आती रही हैं। इस नई प्रणाली से वास्तविक स्थिति की जानकारी सीधे उपभोक्ता से प्राप्त होगी, जिससे सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी।

पहले ये यह प्रयोग जारी

गौरतलब है कि जयपुर डिस्कॉम पहले भी 181 हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। 1 अप्रैल से 15 अगस्त 2025 के बीच 75,000 से अधिक उपभोक्ताओं से फोन पर संपर्क किया गया था। अब यह डिजिटल फीडबैक प्रणाली उपभोक्ता संतुष्टि को मापने का एक अधिक सटीक और पारदर्शी माध्यम साबित होगी।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 12:54 pm

Published on:

25 Oct 2025 12:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Electricity Services: राजस्थान में बिजली सेवाओं में नई शुरुआत, उपभोक्ता पहली बार देंगे स्टार रेटिंग

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News: RSSB ने की 7500 पदों पर शिक्षक भर्ती की घोषणा, सिर्फ ये अभ्यर्थी ही कर पाएंगे आवेदन

Teacher
जयपुर

Rajasthan News: पराली के धुएं से आबोहवा जहरीली, राजस्थान पराली जलाने में चौथे स्थान पर

जयपुर

राजस्थान: इस नदी पर 18 साल बाद चली चादर, अब भी बह रहा पानी; लोगों की लगी रहती है भीड़

sawa river
जयपुर

मनरेगा श्रमिकों के लिए जरूरी खबर: 31 अक्टूबर से पहले निपटा लें यह काम

mnrega news
जयपुर

Promotion: राजस्थान सरकार ने मंत्रालयिक संवर्ग में पद बढ़ाकर खोले पदोन्नति के नए अवसर

Jaipur SMS Hospital Fire Tragedy Rajasthan CM Bhajan Lal Announces compensation of Rs 10 lakh each to dependents of deceased
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.