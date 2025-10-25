Electricity Services: राजस्थान में बिजली सेवाओं में नई शुरुआत, उपभोक्ता पहली बार देंगे स्टार रेटिंग

Star Rating System: जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। अब उपभोक्ता पहली बार किसी सरकारी सेवा पर स्टार रेटिंग देकर अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। इस पहल के तहत जयपुर डिस्कॉम नए घरेलू बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से सीधा फीडबैक लेगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा।