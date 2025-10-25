Electricity Services: राजस्थान में बिजली सेवाओं में नई शुरुआत, उपभोक्ता पहली बार देंगे स्टार रेटिंग

Photo Source: AI
Star Rating System: जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक अभिनव कदम उठाया है। अब उपभोक्ता पहली बार किसी सरकारी सेवा पर स्टार रेटिंग देकर अपने अनुभव साझा कर सकेंगे। इस पहल के तहत जयपुर डिस्कॉम नए घरेलू बिजली कनेक्शन प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं से सीधा फीडबैक लेगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सकेगा।
प्रदेश में यह पहली बार होगा जब कोई सरकारी निगम निजी कंपनियों की तरह उपभोक्ता से रेटिंग और सुझाव मांगेगा। प्रारंभिक चरण में यह सुविधा केवल नए घरेलू बिजली कनेक्शनों के लिए लागू की जा रही है, लेकिन धीरे-धीरे अन्य विद्युत सेवाओं को भी इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा।
डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने शुक्रवार को सभी जोनल मुख्य अभियंताओं और अधीक्षण अभियंताओं के साथ इस नई फीडबैक प्रणाली की समीक्षा की और इसे सोमवार से लागू करने के निर्देश दिए। निगम का लक्ष्य है कि 1 अक्टूबर से जारी सभी नए घरेलू कनेक्शनों में उपभोक्ताओं का अनुभव दर्ज किया जाए।
|प्रक्रिया का विवरण
|एक— नया घरेलू कनेक्शन जारी होने के बाद उपभोक्ता को ‘बिजली मित्र’ मोबाइल एप डाउनलोड करने का SMS प्राप्त होगा।
|दो— एप खोलते ही ‘के’ नंबर डालने पर उपभोक्ता को एक पॉप-अप फॉर्म दिखाई देगा।
|तीन— उपभोक्ता अपनी सेवा का अनुभव 1 से 5 स्टार तक रेट कर सकेगा।
|चार— उपभोक्ता अपनी अतिरिक्त टिप्पणियां भी जोड़ सकेंगे।
|पांच— जिन उपभोक्ताओं ने 1 या 2 स्टार दिए होंगे, उनके मामलों की नियमित समीक्षा अधिकारी करेंगे और सेवा सुधार के उपाय सुनिश्चित किए जाएंगे।
फीडबैक रिपोर्ट की समीक्षा वृत्त एवं सब-डिविजन स्तर पर हर माह की जाएगी। इन रिपोर्टों के आधार पर संबंधित अधिकारियों और कार्यालयों की रैंकिंग भी तय होगी। इससे निचले स्तर तक मॉनीटरिंग आसान हो जाएगी और जिन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उनकी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।
यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपभोक्ताओं की शिकायतें अक्सर कनेक्शन जारी करने में देरी या प्रक्रिया की जटिलता को लेकर आती रही हैं। इस नई प्रणाली से वास्तविक स्थिति की जानकारी सीधे उपभोक्ता से प्राप्त होगी, जिससे सेवा की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
गौरतलब है कि जयपुर डिस्कॉम पहले भी 181 हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं से फीडबैक लेने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। 1 अप्रैल से 15 अगस्त 2025 के बीच 75,000 से अधिक उपभोक्ताओं से फोन पर संपर्क किया गया था। अब यह डिजिटल फीडबैक प्रणाली उपभोक्ता संतुष्टि को मापने का एक अधिक सटीक और पारदर्शी माध्यम साबित होगी।
