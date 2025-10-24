Good News: राजस्थान ने रचा इतिहास, देश में हासिल किया दूसरा स्थान

महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेन्द्र सोनी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विभाग की सटीक रणनीति और टीम भावना के चलते राज्य ने निर्धारित 81,01,730 लक्ष्यों के मुकाबले 88,93,346 उपलब्धियाँ दर्ज कीं। इस तरह राजस्थान की कुल उपलब्धि दर 114.12 प्रतिशत रही। उन्होंने कहा कि यह सफलता राज्य के 41 जिलों और 62,321 आंगनबाड़ी केंद्रों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर गुजरात 115.74 प्रतिशत के साथ प्रथम, राजस्थान 114.12 प्रतिशत के साथ द्वितीय और छत्तीसगढ़ 108.30 प्रतिशत के साथ तृतीय स्थान पर रहा।