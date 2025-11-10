अंता उपचुनाव: प्रचार के अंतिम दिन अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को बताया ‘मिसगाइड’; जानें क्या हैं इसके मायने

नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी सभाओं में जो चेहरे नजर आ रहे हैं, वे किसी से छिपे नहीं। खुद नरेश ने मंच से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की खुलकर तारीफ की। गुढ़ा तो उनके साथ लगातार मंच साझा कर रहे हैं। बेनीवाल ने भी खुला समर्थन दिया है। आप ने भी परोक्ष रूप से नरेश को बैकअप दिया है।