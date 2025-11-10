Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

अंता उपचुनाव: प्रचार के अंतिम दिन अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को बताया ‘मिसगाइड’; जानें क्या हैं इसके मायने

Anta Assembly By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Nirmal Pareek

Nov 10, 2025

Ashok Gehlot and Naresh Meena

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Anta Assembly By-election: राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में प्रचार का शोर रविवार शाम थम गया। ठीक उसी दिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा पर ऐसा बयान दिया जो अब पूरे प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे।

भाषण में अशोक गहलोत ने कहा कि पता नहीं नरेश किनके हाथों में खेल रहा है। जो इसे गाइड कर रहा है, वो इसका दुश्मन है, हितैशी नहीं। गहलोत यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि मुझे दुख होता है कि नरेश जैसा नौजवान लड़का मिसगाइड होकर राजनीति कर रहा है। बेवजह मीणा समाज को क्यों परेशान कर रहा है? मैं मीणा समाज से अपील करता हूं कि समझदारी से काम लें।

गहलोत का यह बयान किसी साधारण टिप्पणी से कहीं ज्यादा है। गहलोत के राजनीतिक करियर में उनके हर शब्द का वजन होता है और इस बार भी उन्होंने बिना नाम लिए कई नेताओं पर निशाना साध दिया।

किन नेताओं की ओर इशारा?

नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन उनकी सभाओं में जो चेहरे नजर आ रहे हैं, वे किसी से छिपे नहीं। खुद नरेश ने मंच से पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, रालोपा सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की खुलकर तारीफ की। गुढ़ा तो उनके साथ लगातार मंच साझा कर रहे हैं। बेनीवाल ने भी खुला समर्थन दिया है। आप ने भी परोक्ष रूप से नरेश को बैकअप दिया है।

दूसरी तरफ नरेश मीणा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर लगातार हमलावर हैं। अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया, अशोक चांदना सहित हर बड़े कांग्रेसी चेहरे को वे निशाना बना रहे हैं। उनकी हर सभा में कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है।

यहां देखें वीडियो-


गुढ़ा, बेनीवाल और आप नेतृत्व पर निशाना?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गहलोत ने बिना नाम लिए गुढ़ा, बेनीवाल और आप नेतृत्व पर सीधा प्रहार किया है। वे यह बता रहे हैं कि नरेश मीणा का असली दुश्मन कांग्रेस नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो उन्हें आगे कर रहे हैं। यह बयान मीणा समाज को भी अलर्ट कर रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के बहाने समाज को बांटा जा रहा है।

वहीं, ये भी माना जा रहा है कि गहलोत जानते हैं कि अंता में मीणा वोट बैंक निर्णायक है। नरेश मीणा अगर 15-20 हजार वोट भी काट लेते हैं तो कांग्रेस की राह मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गहलोत ने दोहरा दांव खेला है- एक तो नरेश को मिसगाइड बताकर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, दूसरे मीणा समाज को यह एहसास कराया कि उनके अपने बेटे को कोई बाहर का नेता इस्तेमाल कर रहा है।

कांग्रेस की रणनीति बदली

गहलोत के इस बयान के बाद कांग्रेस का प्रचार अब पूरी तरह मीणा समाज को एकजुट करने पर केंद्रित हो गया है। रविवार को अंतिम दिन कांतिलाल भूरिया, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम बड़े नेता मीणा बाहुल्य गांवों में कैंपेन करते नजर आए। अंता-मांगरोल सहित कई गांवों में रोड शो भी किया, इसके अलावा मांगरोल कृषि मंडी में जनसभा की। हालांकि नरेश मीणा ने अभी तक गहलोत के इस बयान पर औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

11 नवंबर को अंता की 2.68 लाख वोटरों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने मोरपाल सुमन को टिकट दिया है। लेकिन असली लड़ाई नरेश मीणा की वजह से त्रिकोणीय हो गई है।

ये भी पढ़ें

वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन, देहदान कर छोड़ी अनूठी मिसाल; इस मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई देह
जयपुर
Senior theatre personality Pawan Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 12:22 pm

Published on:

10 Nov 2025 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव: प्रचार के अंतिम दिन अशोक गहलोत ने नरेश मीणा को बताया ‘मिसगाइड’; जानें क्या हैं इसके मायने

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंता विधानसभा उपचुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का अंता तो कांग्रेस का मांगरोल पर रहा फोकस; कल होगा मतदान

By-elections Anta Assembly Constituency
बारां

अंता उपचुनाव: सीएम भजनलाल शर्मा का रोड शो, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झोंकी ताकत

Anta by-election
बारां

अंता उपचुनाव: नरेश मीणा की बगावत से त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस को क्यों माना जा रहा तीसरे नंबर पर? जानें समीकरण

Naresh Meena
बारां

किराने की दुकान पर धावा, सरिये से शटर ऊंचा कर घुसे

पुलिस ने कहा है कि कस्बे में लगातार रात्रि के दौरान गश्त की जा रही है। कस्बे वासियों को भी जहां भी कहीं रात्रि के दौरान कोई संदिग्ध बाहरी व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
बारां

आर्थिक तंगी, बाइक के रुपयों के जुगाड़ के लिए शुरू कर दी चोरी

दोनों आरोपियों को न्यायालय से आदेश लेकर अनुसंधान के लिए यहां लाया गया। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। इस पर आरोपियों ने मिर्जापुर थाना अन्ता से एक ट्रॉली, गांव धरनावदा गुना से एक-डेढ साल पहले दो ट्रॉलियां, गांव रेलावन व सोभागपुरा थाना किशनगंज से दो ट्रॉली, एक साल पहले, गांव बिजोरा थाना अन्ता जिला बारां से दो-तीन महीने पहले एक ट्रॉली, गांव कुराड थाना देवलीमांझी जिला कोटा से एक महीने पहले ट्रॉली चोरी करना स्वीकार किया है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.