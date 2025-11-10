Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन, देहदान कर छोड़ी अनूठी मिसाल; इस मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई देह

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के रंगमंच जगत को गहरा आघात लगा है। शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, ख्यातनाम अभिनेता, कुशल निर्देशक, मधुर गायक तथा प्रकाश-संचालक पवन शर्मा का रविवार देर रात निधन हो गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nirmal Pareek

Nov 10, 2025

Senior theatre personality Pawan Sharma

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के रंगमंच जगत को गहरा आघात लगा है। शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, ख्यातनाम अभिनेता, कुशल निर्देशक, मधुर गायक तथा प्रकाश-संचालक पवन शर्मा का रविवार देर रात निधन हो गया। दिल्ली रोड स्थित निम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली।

एक नवंबर को उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगातार नौ दिन तक चले उपचार के बावजूद चिकित्सकों की सारी कोशिशें नाकाम रहीं और वे इस दुनिया-ए-फानी से विदा हो गए।

पवन शर्मा का जाना केवल एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि जयपुर रंगमंच की एक पूरी पीढ़ी के संरक्षक का चले जाना है। पिछले कई दशकों से वे जयपुर के रंगमंच को अपनी ऊर्जा, समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा से सींचते रहे थे। उनके निधन की खबर जैसे ही रंगकर्मियों के बीच पहुंची, पूरे शहर का थिएटर समुदाय शोक-सागर में डूब गया।

देह को पूर्ण रूप से दान किया

मृत्यु के बाद भी पवन शर्मा ने जीवंत मिसाल कायम की है। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार परिवार ने उनकी देह को पूर्ण रूप से दान करने का निर्णय लिया। यह देहदान समाजसेवा और चिकित्सा शिक्षा के लिए किया गया है। उनकी पत्नी ने आंसुओं भरी आंखों से बताया कि पवन हमेशा कहते थे कि मरने के बाद भी कुछ ऐसा करो कि लोगों के काम आ सकें। आज उनकी यही इच्छा पूरी हो रही है।

निम्स मेडिकल कॉलेज को उनकी देह सौंपी गई, जहां चिकित्सा छात्रों को अध्ययन और शोध के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यह निर्णय न केवल उनके परिजनों की उदारता को दर्शाता है, बल्कि पवन शर्मा के जीवन-मूल्यों को भी रेखांकित करता है- जीवन हो या मृत्यु, हर पल समाज के लिए जीयो।

कई विधाओं में हासिल थी महारत

पवन शर्मा जयपुर रंगमंच के उन दुर्लभ कलाकारों में थे, जिन्होंने एक साथ कई विधाओं में महारत हासिल की थी। अभिनय, निर्देशन, गायन, प्रकाश परिकल्पना, वेशभूषा डिजाइन- हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके अभिनीत नाटक ‘राजपुताना’, ‘रॉन्ग नंबर’, ‘क्लीव’, ‘पंचनामा’, ‘दूधा’, ‘चम्पाकली का राम रुपैया’, ‘हत्त तेरी किस्मत’ और ‘सुदामा दिल्ली आए’ आज भी दर्शकों की स्मृति में जीवंत हैं। इन नाटकों में उन्होंने जिस सहजता और गहराई से पात्रों को जीवंत किया, वह दुर्लभ था।

निर्देशक के रूप में भी उनकी कलम और दृष्टि बेजोड़ थी। ‘मैं एक अभिनेता था’, ‘वेटिंग फॉर गॉडो’ और ‘कोहू संत मिले बड़भागी’ जैसे नाटकों में उन्होंने मानवीय संवेदनाओं की उन परतों को उकेरा, जो आमतौर पर मंच पर नहीं आ पातीं। सामाजिक यथार्थ और दार्शनिक गहराई का ऐसा संतुलन शायद ही किसी और निर्देशक ने साधा हो।

15 साल तक JKK से जुड़े रहे

रंगमंच की नई पीढ़ी को गढ़ने में भी पवन शर्मा का योगदान अविस्मरणीय है। जवाहर कला केंद्र की जूनियर नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला से वे पिछले पंद्रह वर्षों से अधिक समय तक जुड़े रहे। सैकड़ों बच्चे और युवा उनके मार्गदर्शन में रंगमंच से जुड़े। चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप के माध्यम से उन्होंने नन्हे कलाकारों को न केवल अभिनय सिखाया, बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशीलता और अनुशासन भी दिया। उनके शिष्य आज देश-विदेश में जयपुर रंगमंच का परचम लहरा रहे हैं।

ये भी पढ़ें

अंता विधानसभा उपचुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का अंता तो कांग्रेस का मांगरोल पर रहा फोकस; कल होगा मतदान
बारां
By-elections Anta Assembly Constituency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन, देहदान कर छोड़ी अनूठी मिसाल; इस मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई देह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather Update: नागौर-फतेहपुर में खून जमाने वाली ठंड, वीकेंड से कड़ाके की सर्दी का टॉर्चर, रहें सावधान

जयपुर

Education Incentive: खुशखबरी, अब निजी स्कूलों की बेटियों को भी मिलेगा ‘इस योजना का लाभ’, मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में सब्जियों के दामों में आया फिर उछाल, टमाटर-​भिंडी और ग्वार फली ​हुई महंगी महंगी

जयपुर

फर्जीवाड़ा: जयपुर में बन रही थी स्लीपर बस, बगैर भौतिक सत्यापन पंजीयन हो गया असम में, RTO ने दर्ज कराई FIR, फंसा मालिक और वहां के अधिकारी

जयपुर

Over Charging: “एक रुपए में क्या फर्क पड़ता है साहब” बस इसी इसी सोच ने ढीली कर दी आपकी जेब

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.