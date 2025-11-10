वरिष्ठ रंगकर्मी पवन शर्मा का निधन, देहदान कर छोड़ी अनूठी मिसाल; इस मेडिकल कॉलेज को सौंपी गई देह

पवन शर्मा जयपुर रंगमंच के उन दुर्लभ कलाकारों में थे, जिन्होंने एक साथ कई विधाओं में महारत हासिल की थी। अभिनय, निर्देशन, गायन, प्रकाश परिकल्पना, वेशभूषा डिजाइन- हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनके अभिनीत नाटक ‘राजपुताना’, ‘रॉन्ग नंबर’, ‘क्लीव’, ‘पंचनामा’, ‘दूधा’, ‘चम्पाकली का राम रुपैया’, ‘हत्त तेरी किस्मत’ और ‘सुदामा दिल्ली आए’ आज भी दर्शकों की स्मृति में जीवंत हैं। इन नाटकों में उन्होंने जिस सहजता और गहराई से पात्रों को जीवंत किया, वह दुर्लभ था।