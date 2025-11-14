Anta By Election Result 2025: EVM से आज निकलेगा अंता का नया विधायक, समूचा इलाका बना छावनी, यातायात किया डायवर्ट

मतगणना के दौरान मतगणना स्थल तक पहुंचने के लिए तथा पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। इसके तहत डोलमेला तालाब की पाल क्षेत्र में तथा कृषि उपज मंडी में पार्किंग स्थल बनाए गए है। शहर के अस्पताल रोड से आने वाले वाहन ईदगाह रोड से होते हुए आने वाले तथा मेलखेड़ी व मांगरोल बाईपास से आने वाले वाहन तालाब की पाळ पर आयुष्मान अस्पताल के समीप वाहनों की पार्किंग करेंगे। वहीं, कोटा रोड व आरओबी की ओर से आने वाले वाहनों को कृषि उपज मंडी में पार्किंग किया जाएगा।