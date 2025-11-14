Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Anta By Election Result 2025: EVM से आज निकलेगा अंता का नया विधायक, समूचा इलाका बना छावनी, यातायात किया डायवर्ट

Anta By Election Result 2025: अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह राजकीय महाविद्यालय में होगी। 1.83 लाख वोटों की गिनती 271 ईवीएम व डाक मतपत्रों से 20 राउंड में की जाएगी। सुरक्षा कड़ी, प्रवेश केवल पासधारियों को। सुबह 8 बजे से शुरू, शाम 4 बजे तक नतीजे आने की संभावना।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

Anta By-Election Result 2025

Anta By-Election Result 2025 (Patrika Photo)

Anta By Election Result 2025: बारां: अंता विधानसभा उपचुनाव की मतगणना शुक्रवार सुबह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच की जाएगी। इसके साथ अंता की जनता को नया विधायक मिल जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया, मंगलवार को हुई वोटिंग में विधानसभा क्षेत्र के कुल 2 लाख 28 हजार 264 मतदाताओं में से 1 लाख 83 हजार 171 ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। मतगणना सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। मतगणना कक्ष में 14 टेबलों पर 20 राउंड में ईवीएम के मतों की गिनती की जाएगी। अंता के उपचुनाव में कुल 271 ईवीएम को उपयोग में लिया गया है। ईवीएम के साथ डाक मतपत्रों की गिनती भी की जाएगी।

कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि मतगणना स्थल पर तीन स्तर की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तथा केवल अधिकृत पासधारी व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मोबाइल फोन का उपयोग केवल मीडिया सेंटर में ही अनुमत रहेगा। निरीक्षण के दौरान एडीएम भंवरलाल जनागल, एडीएम जबर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजवीर सिंह चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, रिटर्निंग अधिकारी हवाई सिंह यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

कुल 15 प्रत्याशियों के लिए हुआ मतदान

चुनाव में कुल 15 उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गए हैं। मतगणना के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतगणना केंद्र पर प्रवेश सुबह 7:30 बजे तक रहेगा तथा मोबाइल फोन और धूम्रपान सामग्री ले जाना निषिद्ध रहेगा। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी।

सबसे पहले डाक मतपत्र गिने जाएंगे। इसके बाद ईवीएम की मतगणना का काम शुरू होगा। सुबह नौ बजे पहला रुझान मिल जाने की उम्मीद है। इसके बाद दोपहर 2 बजे तक स्थिति साफ होती नजर आएगी। शाम 4 बजे तक नतीजे निकल आएंगे। मतगणना स्थल पर बेरिकेड्स की व्यवस्था की गई है। चक्रवार परिणाम की घोषणा के लिए माइक लगाए गए हैं।

मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश व्यवस्था, स्ट्रॉन्ग रूम, मीडिया सेंटर, पार्किंग, बिजली एवं संचार व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी के निर्देशन में ही मीडिया कवरेज की जाएगी। मतगणना हॉल में सीसीटीवी कैमरे और मीडिया कवरेज सुविधा सुनिश्चित की जा रही है।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मतगणना के दौरान पुलिस का माकूल बंदोबस्त है। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापाक इंतजाम के साथ ही पुलिस के करीब 700 जवान व अधिकारी तैनात हैं।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि शुकवार को अंता विधानसभा उप चुनाव की मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर करीब 700 सुरक्षाकर्मी व अधिकारी तैनात रहेंगे। इसमें 2 एएसपी, 6 पुलिस उपाधीक्षक, 13 सीआई, 13 एसआई, 35 एएसआई तथा 394 कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के साथ ही बीएसएफ की एक प्लाटून एवं आरएसी की तीन कम्पनियों के जवान तैनात रहेंगे।

यह मार्ग रहेंगे बंद

मतगणना के दौरान सुबह से मतगणना समाप्ति तक अस्पताल रोड पर ईदगाह तिराहे से लेकर कृषि उपज मंडी तक तथा थोक फल सब्जी मंडी से लेकर कॉलेज तिराहे तक के मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूर्णत: बंद रहेगा। मतगणना स्थल के बाहर रोड पर धाकड़ छात्रावास से लेकर कॉलेज तिराहे तक तीन स्थानों पर बेरिकेट्स लगाकर मार्ग को बंद किया जाएगा।

यहां रहेगी वाहनों की पार्किंग व्यवस्था

मतगणना के दौरान मतगणना स्थल तक पहुंचने के लिए तथा पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है। इसके तहत डोलमेला तालाब की पाल क्षेत्र में तथा कृषि उपज मंडी में पार्किंग स्थल बनाए गए है। शहर के अस्पताल रोड से आने वाले वाहन ईदगाह रोड से होते हुए आने वाले तथा मेलखेड़ी व मांगरोल बाईपास से आने वाले वाहन तालाब की पाळ पर आयुष्मान अस्पताल के समीप वाहनों की पार्किंग करेंगे। वहीं, कोटा रोड व आरओबी की ओर से आने वाले वाहनों को कृषि उपज मंडी में पार्किंग किया जाएगा।


केवल पासधारियों को ही मिलेगा प्रवेश


एएसपी राजेश चौधरी ने बताया कि मतगणना स्थल के अन्दर केवल निर्वाचन विभाग द्वारा जारी अधिकृत पास धारियों को ही भवन में कड़ी जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान मेटल डिटेक्टर से जांच होगी। मतगणना स्थल पर गणक अभिकर्ताओं को कॉलेज के खेल मैदान की ओर से प्रवेश दिया जाएगा।


वहीं, रोड की ओर से मुख्य प्रवेशद्वार से अधिकारी, कर्मचारी तथा मीडियाकर्मी प्रवेश करेंगे। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। तंबाकू, बीड़ी, सीगरेट, गुटखा एवं खाने पीने की सामग्री समेत अन्य किसी तरह की वस्तु को अन्दर ले जाने पर पाबंदी रहेगी।

ये भी पढ़ें

अंता विधानसभा उपचुनाव: कल कितने राउंड में आएंगे अंतिम नतीजे, EVM स्ट्रांग रूम की कैसी रहेगी सुरक्षा? जानिए
बारां
Anta Assembly by-election Final result

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Nov 2025 07:35 am

Published on:

14 Nov 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Anta By Election Result 2025: EVM से आज निकलेगा अंता का नया विधायक, समूचा इलाका बना छावनी, यातायात किया डायवर्ट

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election Result 2025 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू, मौके पर जिला कलेक्टर मौजूद

anta upchunav result
बारां

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Anta By-poll: परिणाम जो भी हो, लेकिन इस काम में कांग्रेस-बीजेपी प्रत्याशी से बहुत आगे हैं निर्दलीय नरेश मीणा

Anta by-election Results declared 14 November secret to victory lies in interesting trends in this assembly constituency
बारां

अंता विधानसभा उपचुनाव: कल कितने राउंड में आएंगे अंतिम नतीजे, EVM स्ट्रांग रूम की कैसी रहेगी सुरक्षा? जानिए

Anta Assembly by-election Final result
बारां

Anta By Election 2025: अंता उपचुनाव में वोटिंग से खुश हुईं वसुंधरा राजे, VIDEO जारी कर कही ऐसी बात

Vasundhara Raje
बारां

अंता उपचुनाव: लगातार चौथी बार 80% से ज्यादा मतदान, किसको मिलेगा फायदा? BJP-कांग्रेस की क्यों बढ़ी टेंशन?

Naresh Meena
बारां

Anta By-poll: 21 करोड़ की ‘सीक्रेट’ धरपकड़ ! वोटों से पहले पुलिस ने क्या-क्या जब्त किया…सामने आई रिपोर्ट

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.