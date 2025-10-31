अंता उपचुनाव: निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के पिता को ‘रोहित गोदारा गैंग’ के नाम से धमकी भरा पत्र, 10 लाख की फिरौती मांगी

नरेश मीणा के फेसबुक पेज से लिया गया धमकी पत्र का फोटो
Rajasthan Crime News: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा उपचुनाव में मुकाबला अब केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि इसमें एक डरावना मोड़ आ गया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के पिता को कथित तौर पर रोहित गोदारा गैंग के नाम से एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिसने पूरे चुनावी माहौल में दहशत फैला दी है।
यह सनसनीखेज पत्र नया गांव के पूर्व सरपंच कल्याण सिंह मीणा (नरेश मीणा के पिता) को अंता प्रधान कार्यालय पर प्राप्त हुआ। पत्र में स्पष्ट रूप से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई है।
"तेरा बेटा नरेश मीणा अंता से चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा व परिवार में से एक को टपकाने का एक करोड़ मिल रहा है।" अगर 10 लाख रुपये 'शूटर' तक पहुंचा दिए जाएं, तो यह सुपारी छोड़ी जा सकती है। अन्यथा 2 तारीख के बाद कत्लेआम करना ही पड़ेगा। तेरा बेटा हारे या जीते उसे मारना ही पड़ेगा।" पैसे देने के लिए एक खास कोडवर्ड का इस्तेमाल करने को कहा गया है: "राजी है तो सिसवाली लियाकत चूड़ीवाले को बोलना, 100 जोड़ी चूड़ी खरीदनी है।"पत्र में यह चेतावनी भी दी गई है कि इस मामले में पुलिस से दूर रहा जाए।
नरेश मीणा के समर्थक और मीडिया प्रभारी राकेश भैंसला ने इस पत्र के मिलने की पुष्टि की है और इसे परिवार के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है, जिन्होंने जांच शुरू कर दी है। नरेश मीणा का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने भी जांच की मांग की है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि यह चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने के लिए विपक्षी दलों की कोई चाल हो सकती है। नरेश मीणा पहले कांग्रेस के बागी नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन भी प्राप्त है। युवाओं और मीणा समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, जिसने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।
अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और भाजपा उम्मीदवार के बीच है, लेकिन नरेश मीणा की मजबूत उपस्थिति ने टक्कर को त्रिकोणीय बना दिया है। धमकी भरे इस पत्र ने न केवल मीणा परिवार की सुरक्षा चिंताएं बढ़ाई हैं, बल्कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। पुलिस के लिए अब यह पता लगाना एक बड़ी चुनौती है कि क्या यह सचमुच किसी गैंगस्टर का खौफ है या फिर चुनाव से पहले बढ़ते राजनीतिक तनाव का नतीजा।
