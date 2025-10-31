अंता उपचुनाव: निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के पिता को ‘रोहित गोदारा गैंग’ के नाम से धमकी भरा पत्र, 10 लाख की फिरौती मांगी

नरेश मीणा के समर्थक और मीडिया प्रभारी राकेश भैंसला ने इस पत्र के मिलने की पुष्टि की है और इसे परिवार के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। इस मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है, जिन्होंने जांच शुरू कर दी है। नरेश मीणा का समर्थन कर रही आम आदमी पार्टी ने भी जांच की मांग की है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि यह चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने के लिए विपक्षी दलों की कोई चाल हो सकती है। नरेश मीणा पहले कांग्रेस के बागी नेता के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें आम आदमी पार्टी का समर्थन भी प्राप्त है। युवाओं और मीणा समाज में उनकी अच्छी पकड़ है, जिसने कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चुनौती खड़ी कर दी है।