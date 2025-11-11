Patrika LogoSwitch to English

बारां

अंता उपचुनावः मतदान से ठीक पहले कार में मिला लाखों कैश, वोटर लिस्ट और चुनाव से संबंधित सामग्री, कहीं…

Anta Bypoll Cash Seizure: खड़ी कार में चालक बैठा था, जिसका नाम जितेन्द्र बताया जा रहा है। चालक से वहां खड़े रहने के बारे में जानकारी चाही गई तो वह सही जानकारी नहीं दे पाया।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Jayant Sharma

Nov 11, 2025

फोटो: पत्रिका

Anta Bypoll Election: बांरा जिले के अंता क्षेत्र में उपचुनाव से पहले बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव में आचार संहिता के उल्लघन पर नजर रखेन वाली टीम को एक कार से कैश, वोटिंग पर्चियां और अन्य सामान मिला है। प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है कि कार प्रमुख राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता की है। फिलहाल कार के नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। यह पकड़ मतदान से कुछ घंटे पहले की गई है।

पुलिस ने बताया कि आचार संहिता के उल्लघंन पर नजर रखने वाली टीम सोमवार को गश्त कर रही थी। इस दौरान खान की झोपड़ियां इलाके में टीम को एक संदिग्ध कार दिखी। खड़ी कार में चालक बैठा था, जिसका नाम जितेन्द्र बताया जा रहा है। चालक से वहां खड़े रहने के बारे में जानकारी चाही गई तो वह सही जानकारी नहीं दे पाया।

इस पर टीम ने कार की तलाशी ली तो उसमें से एक बैग मिला। बैग में दो लाख तेरह हजार रुपए कैश थे। इसके अलावा आसपास के कुछ गांवों की वोटर लिस्ट और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं के नंबरों की लिस्ट थी।

इसके अलावा दो नोटबुक भी मिली और साथ ही तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। इनमें से एक मोबाइल फोन चालक का था और दो अन्य लोगों के थे। फिलहाल कई एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं पैसों का लेनदेन तो नहीं होने वाला था, या फिर कुछ और प्लान किया गया था।

Updated on:

11 Nov 2025 08:03 am

Published on:

11 Nov 2025 08:02 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनावः मतदान से ठीक पहले कार में मिला लाखों कैश, वोटर लिस्ट और चुनाव से संबंधित सामग्री, कहीं…

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

