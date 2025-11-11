अंता उपचुनावः मतदान से ठीक पहले कार में मिला लाखों कैश, वोटर लिस्ट और चुनाव से संबंधित सामग्री, कहीं…

Anta Bypoll Election: बांरा जिले के अंता क्षेत्र में उपचुनाव से पहले बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चुनाव में आचार संहिता के उल्लघन पर नजर रखेन वाली टीम को एक कार से कैश, वोटिंग पर्चियां और अन्य सामान मिला है। प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है कि कार प्रमुख राजनीतिक पार्टी के एक कार्यकर्ता की है। फिलहाल कार के नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। यह पकड़ मतदान से कुछ घंटे पहले की गई है।