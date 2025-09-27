बारां जिले में है वन्यजीव, जड़ी-बूटियों और इतिहास की त्रिवेणी

बारां. जिले में यूं तो बहुत कुछ है। मगर प्रचार-प्रचार के अभाव में न तो इनकी देखरेख हो रही है, न ही पर्यटकों को इसका पता चल पा रहा है। जिले में शाहाबाद घाटी, सोरसन अभयारण्य व पक्षी विहार, शेरगढ़ अभयारण्य होने के बाद भी यहां पर आने वाले पर्यटकों की संख्या नगण्य ही है। जबकि व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तो रामगढ़ क्रेटर जिले को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकता है। यदि इनका सही तरीके से रखरखाव और प्रचार प्रसार किया जाएं तो ये प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थल बन सकते हैं। अभी जिले में गिने-चुने स्थानों पर ही पर्यटक आते है। इनमें भी अधिकांश देसी और स्थानीय लोग है। विदेशी पर्यटक भी गिनती के ही पहुंच रहे है। जिले में अधिकांश पर्यटक सर्दी के मौसम में आते है। यह सीजन अक्टूबर से फरवरी तक रहता है।