बारां शहर में बड़ी कार्रवाई : नशे के अड्डे पर छापा, 30 ग्राम स्मैक, एविल के 1875 इंजेक्शन जब्त

सीआई योगेश चौहान ने डीएसटी के साथ हुसैन बच्चा के मकान पर छापामार कर चैक किया। इस दौरान हुसैन बच्चा के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक, 47 ग्राम स्मैक में मिश्रण करने का टांका (पावर) व स्मैक बिक्री राशि 32265 रुपए नगद और पांच कार्टनों में रखे भरे 1875 एविल इंजेक्शन बरामद किए।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Nov 04, 2025

सीआई योगेश चौहान ने डीएसटी के साथ हुसैन बच्चा के मकान पर छापामार कर चैक किया। इस दौरान हुसैन बच्चा के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक, 47 ग्राम स्मैक में मिश्रण करने का टांका (पावर) व स्मैक बिक्री राशि 32265 रुपए नगद और पांच कार्टनों में रखे भरे 1875 एविल इंजेक्शन बरामद किए।

source patrika photo

नशे का सामान बेचने वाला कारोबारी गिरफ्तार, स्मैक में इंजेक्शन मिलाकर नशेडिय़ों को करता था सप्लाई, बारां एसपी ने शुरू किया ऑपरेशन नशा-विनाश

बारां. कोतवाली पुलिस ने सोमवार को तालाब पाड़ा में एक मकान पर छापा मारकर 30 ग्राम स्मैक, एविल के 1875 इंजेक्शन से भरे पांच कर्टन, और स्मैक में मिश्रण करने का 47 ग्राम टांका व स्मैक बिक्री की नगद राशि 32265 रुपए बरामद कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम को लेकर जिले में विशेष ऑपरेशन नशा-विनाश शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत कार्रवाई के लिए विशेष मुखबिर सक्रिय किए गए है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी सुपरविजन में जिले में सर्किल वार पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में टीम गठित की गई है।

इंजेक्शन सप्लायर की कर रहे पड़ताल

मुखबिर की पुख्ता सूचना होने से सीआई योगेश चौहान ने डीएसटी के साथ हुसैन बच्चा के मकान पर छापामार कर चैक किया। इस दौरान हुसैन बच्चा के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक, 47 ग्राम स्मैक में मिश्रण करने का टांका (पावर) व स्मैक बिक्री राशि 32265 रुपए नगद और पांच कार्टनों में रखे भरे 1875 एविल इंजेक्शन बरामद किए। मौके पर आरोपी मोहम्मद हुसैन बच्चा (52) को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से बरामद मादक पदार्थ व एविल के इंजेक्शनों के बारे में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

यह रहे टीम में शामिल
पुलिस टीम में सीआई योगेश चौहान के अलावा कोतवाली के हैड कांस्टेबल विनोद कुमार, अमरचन्द मीणा, हरीश भाटी, नरेन्द्र, कांस्टेबल जुगल ङ्क्षसह व जिला विशेष टीम के जवान शामिल थे।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस की कार्रवाई

बारां उपाधीक्षक ओमेन्द्र ङ्क्षसह के नेतृत्व में गठित कोतवाली प्रभारी योगेश चौहान की टीम व जिला विशेष टीम (डीएसटी) को मुखबिर से शहर के तालाब पाड़ा में मोहम्मद हुसैन उर्फ हुसैन बच्चा के मकान पर अवैध मादक पदार्थ स्मैक और एविल इंजेक्शन बेचने की सूचना मिली। मुखबिर ने यह भी बताया कि तुरंत पहुंचने पर कार्रवाई की जा सकती है, वरना हुसैन बच्चा नशे के सामानों को खुर्दबुर्द कर सकता है।

इतनी बड़ी मात्रा में नहीं बेच सकते, होगी जांच

एविल इंजेक्शन शिड्यूल-जी श्रेणी की दवा है। इसकी एक वाइल में 10 एमएल दवा होती है ओर इसे रजिस्टर्ड चिकित्सक की पर्ची पर ही बेच सकते है। इस इंजेक्शन को चिकित्सक व प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी लगा सकते है। बारां शहर में सभी दवा विक्रेताओं को इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए पाबंद किया हुआ है। विभागीय अभियान के दौरान भी मेडिकल स्टोर्स से इसकी संख्या के बारे में सूचना ली जाती है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बेचान भी नहीं कर सकते है। इस बारे में पुलिस से जानकारी मिलने पर उसके बैच नंबर आदि के आधार पर जांच की जाएगी।

शिवकांत शर्मा, औषधि नियंत्रण अधिकारी, बारां

