बारां शहर में बड़ी कार्रवाई : नशे के अड्डे पर छापा, 30 ग्राम स्मैक, एविल के 1875 इंजेक्शन जब्त

एविल इंजेक्शन शिड्यूल-जी श्रेणी की दवा है। इसकी एक वाइल में 10 एमएल दवा होती है ओर इसे रजिस्टर्ड चिकित्सक की पर्ची पर ही बेच सकते है। इस इंजेक्शन को चिकित्सक व प्रशिक्षित नर्सिंगकर्मी लगा सकते है। बारां शहर में सभी दवा विक्रेताओं को इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए पाबंद किया हुआ है। विभागीय अभियान के दौरान भी मेडिकल स्टोर्स से इसकी संख्या के बारे में सूचना ली जाती है। इतनी बड़ी संख्या में एक साथ बेचान भी नहीं कर सकते है। इस बारे में पुलिस से जानकारी मिलने पर उसके बैच नंबर आदि के आधार पर जांच की जाएगी।