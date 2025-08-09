सर्वार्थसिद्धि योग में सजी भाइयों की कलाई, भद्रा का साया नहीं रहने से मिली राहत

ज्योतिष के अनुसार इस दिन भद्रा काल नहीं होने से प्रात: काल से ही शुभमुहूर्त रहेंगे। राहु काल 9.16 से सुबह 10.54 तक होने से यह समय त्याज्य रहेगा। इसके बाद दोपहर 12.7 बजे से 12.59 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, इसे शास्त्रों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ काल माना जाता है। इसके अलावा अपराह्न काल में दोपहर 1.51 से 4.28 तक, प्रदोषकाल में सांय 7.05 से 9.16 तक शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधे जा सकेंगे। पण्डित राजेश शर्मा ने बताया कि रक्षा बंधन पर्व पर श्रवणजी की पूजा तथा राखी बांधने के लिए सुबह 7.35 से 9.13 तक, दोपहर को 12.03 से 1.24 तक तथा इसके उपरांत शाम को 5.24 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय के दौरान पूजन तथा राखि बांधी जा सकेगी।