Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

Rajasthan: अंता सीट पर उपचुनाव की आहट, इन दावेदारों ने कांग्रेस-BJP की बढ़ाई टेंशन; जानें यहां के समीकरण

Rajasthan Politics: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है।

बारां

Nirmal Pareek

Aug 20, 2025

BJP-Congress
(राजस्थान पत्रिका फाइल फोटो)

Rajasthan Politics: राजस्थान के बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की सुगबुगाहट ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। यह सीट बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की अयोग्यता के बाद खाली हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर कब्जे के लिए कमर कस ली है और टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त सामने आ रही है।

बीजेपी में जहां आधा दर्जन से अधिक नेता टिकट की दौड़ में हैं, वहीं कांग्रेस में भी कई चेहरों पर चर्चा जोरों पर है। इस बीच, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग के समर्थकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनके समर्थक खुलकर पार्टी नेतृत्व को चुनौती देते नजर आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान कांग्रेस में हो सकता है बदलाव, बनाए जा सकते हैं नए जिलाध्यक्ष; क्या संगठन में भी होगा बदलाव? जानें
जयपुर
Rajasthan Congress

बीजेपी की अंदरूनी सियासत गर्म

दरअसल, 16 अगस्त को बारां के कोयला में हुई एक बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में आनंद गर्ग के समर्थक दावा करते नजर आ रहे हैं कि अंता सीट के लिए उनसे बेहतर उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता। समर्थकों का कहना है कि गर्ग के पास कोई आधिकारिक पद नहीं होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता और जनता से जुड़ाव बरकरार है।

यहां देखें वीडियो-


वहीं, एक समर्थक ने वीडियो में कहा कि पार्टी अगर किसी ‘चोर’ को टिकट देती है, तो हम उसका साथ नहीं देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि टिकट गर्ग को मिले और अगर नहीं मिला तो भी हम मैदान में उतरेंगे। यह बयान बीजेपी के भीतर अंदरूनी कलह की ओर इशारा करता है।

बता दें, यह घटना बीजेपी के लिए एक नई चुनौती बन सकती है, क्योंकि उपचुनाव से पहले एकजुटता दिखाना पार्टी के लिए जरूरी है।

कंवरलाल मीणा की अयोग्यता का कारण?

बताते चलें कि अंता विधानसभा सीट बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान मीणा पर एक SDM पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील खारिज होने के बाद उन्होंने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। इस घटना के बाद अंता में उपचुनाव होने जा रहे हैं और अब दोनों प्रमुख दल इस सीट पर अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

क्या है अंता का सियासी इतिहास?

अंता विधानसभा सीट राजस्थान की राजनीति में पिछले दो दशकों से महत्वपूर्ण रही है। पिछले चार विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने इस सीट पर दो-दो बार जीत हासिल की है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद जैन भाया इस सीट से दो बार (2008 और 2018) विधायक चुने गए और दोनों बार मंत्री भी बने।

वहीं, बीजेपी के प्रभुलाल सैनी 2013 में इस सीट से विधायक बने और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कंवरलाल मीणा ने प्रमोद जैन भाया को 5,000 से अधिक वोटों से हराकर इस सीट पर कब्जा किया था। हालांकि, बीजेपी के पिछले दो विधायक- प्रभुलाल सैनी और कंवरलाल मीणा स्थानीय नहीं थे, बल्कि क्रमशः टोंक और कोटा जिले से थे।

इस कारण स्थानीय कार्यकर्ता लंबे समय से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस बार उपचुनाव में यह मुद्दा बीजेपी के लिए अहम हो सकता है।

बीजेपी में टिकट की दौड़ तेज

मालूम हो कि बीजेपी में टिकट के लिए कई दावेदार सामने आ रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी को एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि वे सैनी (माली) समाज से हैं, जिसका इस सीट पर बड़ा वोट बैंक है। सैनी 2013 में इस सीट से जीत चुके हैं और उनकी अनुभवी छवि पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकती है।

इसके अलावा, कुछ लोग यह भी कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती मीणा को सहानुभूति कार्ड के तौर पर मैदान में उतार सकती है। हालांकि, आनंद गर्ग जैसे स्थानीय नेताओं के समर्थक भी जोर-शोर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। गर्ग के समर्थकों का तर्क है कि उनकी लोकप्रियता और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार बनाता है।

यहां देखें वीडियो-


कांग्रेस की क्या रहेगी रणनीति?

वहीं, कांग्रेस के लिए प्रमोद जैन भाया इस सीट पर सबसे मजबूत चेहरा हैं। भाया ने 2003 से 2023 तक पांच विधानसभा चुनाव लड़े, जिनमें तीन बार (2003, 2008 और 2018) जीत हासिल की। उनकी अनुभवी छवि और क्षेत्र में मजबूत पकड़ उन्हें कांग्रेस की पहली पसंद बनाती है।

हालांकि, भजनलाल शर्मा सरकार में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों के कारण उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को टिकट देने की चर्चा भी चल रही है। उर्मिला को मैदान में उतारकर कांग्रेस सहानुभूति और महिला वोटरों को साधने की कोशिश कर सकती है।

अंता के जातिगत समीकरण

अंता विधानसभा सीट पर माली समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अनुसूचित जाति (SC) के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। माली समाज ने हाल ही में अपनी बैठकों में इस सीट पर अपने प्रतिनिधित्व की मांग को जोर-शोर से उठाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के लिए प्रभुलाल सैनी जैसे उम्मीदवार माली समाज के वोटों को एकजुट कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस भाया के अनुभव और उनकी पकड़ का फायदा उठाने की रणनीति बना रही है।

ये भी पढ़ें

क्या राजस्थान BJP में है अंदरूनी कलह? पहले युवा मोर्चा, फिर जयपुर शहर…अब संगठन की लिस्ट लीक? जानें पूरी कहानी
Patrika Special News
Rajasthan BJP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 06:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Rajasthan: अंता सीट पर उपचुनाव की आहट, इन दावेदारों ने कांग्रेस-BJP की बढ़ाई टेंशन; जानें यहां के समीकरण

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.