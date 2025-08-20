Rajasthan: अंता सीट पर उपचुनाव की आहट, इन दावेदारों ने कांग्रेस-BJP की बढ़ाई टेंशन; जानें यहां के समीकरण

अंता विधानसभा सीट पर माली समाज, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अनुसूचित जाति (SC) के वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। माली समाज ने हाल ही में अपनी बैठकों में इस सीट पर अपने प्रतिनिधित्व की मांग को जोर-शोर से उठाया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इन समीकरणों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। बीजेपी के लिए प्रभुलाल सैनी जैसे उम्मीदवार माली समाज के वोटों को एकजुट कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस भाया के अनुभव और उनकी पकड़ का फायदा उठाने की रणनीति बना रही है।