क्या राजस्थान BJP में है अंदरूनी कलह? पहले युवा मोर्चा, फिर जयपुर शहर…अब संगठन की लिस्ट लीक? जानें पूरी कहानी

इधर, विवाद बढ़ने पर मदन राठौड़ ने स्पष्ट किया कि यह सूची अधिकृत नहीं है और इसे पार्टी कार्यालय से जारी नहीं किया गया। किसी ने प्रस्ताव दिया और किसी ने उसे छाप दिया, मुझे लगता है कि यह गलत है, लेकिन वह हमारी सूची नहीं है, हमारी सूची बहुत जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी सूची कौन वायरल कर रहा है, इसकी जांच की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। हालांकि, इस बयान के बावजूद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस सूची को वायरल करने के पीछे किसका हाथ है और इसका मकसद क्या है।