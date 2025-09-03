Patrika LogoSwitch to English

बारां

राजस्थान की इस विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव… तैयारियां शुरू, आयोग ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक

अंता सीट पर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के साथ बैठक की।

बारां

Lokendra Sainger

Sep 03, 2025

राजस्थान के बारां जिले की अंता सीट पर विधानसभा उपचुनाव आयोजित किया जाएगा। जिसे लेकर बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर राजनैतिक दलों के साथ बैठक की गई। बैठक में आगामी उपचुनाव को देखते हुए 1 जुलाई 2025 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदाता सूची की प्रति की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी सीडी एवं पेनड्राइव में उपलब्ध करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई। जिला स्तर से 7 सितंबर तथा 14 सितम्बर को विशेष अभियान तिथि निर्धारित की गई है। जिसके अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र अंता के सभी मतदान केन्द्रों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेगें तथा दावे आपत्तियां प्राप्त करेगें।

मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अन्तर्गत अंता विधानसभा क्षेत्र में 1,15,982 पुरूष, 1,10,241 महिला एवं 04 अन्य मतदाता पंजीकृत है। इस प्रकार प्रारूप प्रकाशन के समय विधानसभा क्षेत्र अन्ता में 2,26,227 मतदाता पंजीकृत है। मतदाता सूचियों के मतदाताओं के संबंध में राजनैतिक दलों के उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया एवं आमजन से भी अपील की गयी कि जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप सूची में अपना नाम जांच लेवे एवं संतुष्ट न होने की स्थिति में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अंता को दावा अथवा आपत्ति प्रस्तुत करें।

ऐसे खाली हुई अंता विधानसभा सीट

गौरतलब है कि अंता विधानसभा सीट से पूर्व बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई। कंवरलाल मीणा को 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान एक प्रशासनिक अधिकारी (SDM) पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में अपील खारिज होने के बाद मीणा ने मनोहर थाना कोर्ट में सरेंडर किया था। अंता सीट पर उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है।

Updated on:

03 Sept 2025 08:03 pm

Published on:

03 Sept 2025 08:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / राजस्थान की इस विधानसभा सीट पर होंगे उपचुनाव… तैयारियां शुरू, आयोग ने राजनैतिक दलों के साथ की बैठक

