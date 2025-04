एक ही चिता पर हुआ पति-पत्नी और बेटी का अंतिम संस्कार तो रो पड़ा पूरा गांव, 5 साल का बेटा भी ICU में लड़ रहा जिंदगी और मौत की जंग

3 Family Member Last Rites On Same Pyre: मृतक पति-पत्नी व पुत्री होने के कारण ग्रामीणों ने एक ही चिता पर तीनों के शव की अंत्येष्टि क्रिया की। इस दौरान मुक्तिधाम पर सैकड़ो की तादाद में ग्रामीण व परिजन मौजूद थे।