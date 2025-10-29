Today Weather: 1500 KM दूर तक साइक्लोन मोंथा का असर, बारां में 30 घंटे हुई लगातार बारिश, आज मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

फोटो: पत्रिका
Rajasthan Weather Update: दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे साइक्लोन मोंथा का असर 1500 किमी दूर बारां तक देखा जा रहा है। इसके असर से जिलेभर में दो दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। रविवार की शाम को शुरू हुई बारिश का दौर 30 घंटों से भी अधिक समय तक जारी रहा। इससे तापमान में कमी आई और लोगों ने ठंडक महसूस की।
हालांकि इससे मौसम सुहावना हो गया है। सुबह-शाम की ठंड के बीच अब मौसम विभाग ने बुधवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं-कहीं मध्यम से तेज तो कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। माना जा रहा है कि इस बारिश के बाद राज्य में अच्छी ठंड की शुरुआत हो जाएगी।
मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो बुधवार को कोटा संभाग के कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण-पूर्वी बंगाल में बने अवदाब तीव्र होकर चक्रवाती तूफान मोंथा में बदल गया है। जिले में इसका असर एक-दो दिन तक रहने की संभावना है।
यहां गरज-चमक के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। राजस्थान के इन हिस्सों में बारिश होने के साथ ठंड भी बढ़ेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। रविवार शाम से हो रही बारिश से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार आज बारिश की गतिविधियों में हल्की कमी आएगी। यानी आज 29 और कल 30 अक्टूबर को कई जिलों में लेकिन हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इससे तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी और कड़ाके की ठंड की शुरुआत होगी।
मांगरोल में सोमवार तड़के से शुरू हुआ मूसलाधार बरसात का दौर तीस घंटे बाद थमा तो लोगों ने राहत महसूस की। लेकिन मंगलवार सुबह फिर मूसलाधार बरसात का दौर शुरू हो गया। इससे दिनभर दूसरे दिन भी लोग घरों में ही दुबके रहने को मजबूर हो गये। दो दिन से धूप नहीं निकली। तापमान घटने से एकाएक ठंड बढ गई।
ऐसे में लोग ठंड से बचाव के वस्त्रों में नजर आए। देव उठनी एकादशी की जिन घरों में शादियां हैं। ऐसे परिवारों को परेशानी उठानी पड़ी। मावठ की बरसात ने कहीं खेती में नुकसान किया तो कहीं गेहूं की बुवाई के दिन आ जाने से फायदा होने की संभावना बनी। बरसात से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया। बाजार में चहल-पहल कम रही। तो सरकारी कार्यालयों में भी कर्मचारी कम संख्या में पहुंचे।
