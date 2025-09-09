खुशखबरी: राजस्थान में यहां बनेंगे 184 करोड़ रुपए की लागत से 2 बाईपास, मथुरा से उज्जैन की होगी सीधी कनेक्टिविटी

इसके निर्माण में आने वाली भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो गई हैं। प्रभावित परिवारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मांगरोल के बायपास के निर्माण में मांगरोल के 71 खसरा की 8.72 हेक्टेयर, किशनपुरा के 22 खसरा की 3.30, बोहत के 74 खसरा की 11.49 हेक्टेयर, भटवाड़ा के 9 खसरा की 1.09, इंद्राहेडी के 14 खसरा की 3.52 हेक्टेयर भूमि सहित 28.14 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके अलावा बारां के पहले निकलने वाले बायपास की जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी।