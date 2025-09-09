Patrika LogoSwitch to English

खुशखबरी: राजस्थान में यहां बनेंगे 184 करोड़ रुपए की लागत से 2 बाईपास, मथुरा से उज्जैन की होगी सीधी कनेक्टिविटी

Good News: मांगरोल व बारां जिला मुख्यालय पर यातायात के दबाव से मुक्ति मिलेगी। वहीं मथुरा से उज्जैन तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। यह मांगरोल बारां स्टेट हाइवे 01 से नेशनल हाइवे 27 से कनेक्ट होगा।

बारां

Akshita Deora

Sep 09, 2025

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई प्रतीकात्मक तस्वीर

Baran News: मांगरोल उपखंड मुख्यालय से पहले शुरु होकर बोहत से आगे तक, बारां से पहले शुरु होकर नेशनल हाइवे 27 से मिलते हुए दो बायपास बनेंगे। इसकी प्रक्रिया शुरु हो गई है। जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई लगभग पूरी हो गई है। अब प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है।

कार्यकारी एजेंसी राजस्थान स्टेट हाइवे अथॉरिटी कोटा इसका निर्माण करवाएगी। वर्ल्ड बैंक से फंडिग होने से यह सड़क पीपी मोड पर बनेगी। इन दोनों बायपास के बनने के बाद मांगरोल बोहत, बारां शहर में प्रवेश बिना आगे तक जाया जा सकेगा। इससे मांगरोल व बारां जिला मुख्यालय पर यातायात के दबाव से मुक्ति मिलेगी। वहीं मथुरा से उज्जैन तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। यह मांगरोल बारां स्टेट हाइवे 01 से नेशनल हाइवे 27 से कनेक्ट होगा।

image

यहां से होकर निकलेगा

इटावा रोड पर बोझाइडी के रास्ते व महाविद्यालय के बीच से शुरु होकर, सीसवाली रोड़ स्थित केरोसीन डिपो किशनपुरा गैस गोदाम के पास से दायीं मुख्य नहर को पार कर पुलिया बनेगी। भटवाड़ा चौकी से बोहत के पहले निरोगघाम के आगे पूर्व दिशा में रोड़ को क्रास कर बोहत के आगे पेट्रोल पंप के पास इसे मिलाया जाएगा।

भटवाड़ा चौकी पर रोड़ टी आकर में होगा। यहां एक टोल बनेगा। इसके अलावा समसपुर से पहले माथना तिराहे से पहले नियाणा गांव में होते हुए नियाणा तिराहे पर मिलकर यह नेशनल हाइवे 27 से कनेक्ट होगा। इसके निर्माण में 184 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मांगरोल से बोहत के आगे तक 41.20 किमी इसकी लंबाई होगी।

सुगम होगा यातायात

शहर व गांवों के बीच से निकल रहे वर्तमान में रोड से रोजाना मांगरोल में लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। वहां नेशनल हाइवे पर सीधा जाने वालों को बारां शहर से पहले जाने की सुविधा मिलेगी।

इससे बारां के यातायात के दबाव में भी कमी होगी। मथुरा से इटावा, गैंता माखीदा की पुलिया पर होते हुए मांगरोल के बाहर से निकलकर बारां से पहले स्टेट हाइवे, एनएच 27 के जरिए उज्जैन जा सकेंगे। इस रास्ते पर होने वाली दुर्घटनाओं पर भी लगाम लग सकेगी।

यहां होकर बनेगा रोड

मांगरोल व बारां में बनने वाले बायपास के टैंडर हो गए हैं। 15 मई को इसका एग्रीमेंट हुआ है। छह महीने का फाइनेंस क्लीयर सब्मिट करना होता है। इसके बाद वर्क आर्डर जारी होंगे। नवबर में बायपास का निर्माण शुरु हो जाएगा।

प्रभारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हाइवे आथोरिटी, कोटा

फोटो: पत्रिका

भू स्वामियों को नोटिस जारी कर दिए है। दस्तावेज जमा कराने के साथ ही मुआवजा राशि देने की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।

सौरभ भांभु, उप जिला कलक्टर, मांगरोल

जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी

इसके निर्माण में आने वाली भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो गई हैं। प्रभावित परिवारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मांगरोल के बायपास के निर्माण में मांगरोल के 71 खसरा की 8.72 हेक्टेयर, किशनपुरा के 22 खसरा की 3.30, बोहत के 74 खसरा की 11.49 हेक्टेयर, भटवाड़ा के 9 खसरा की 1.09, इंद्राहेडी के 14 खसरा की 3.52 हेक्टेयर भूमि सहित 28.14 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। इसके अलावा बारां के पहले निकलने वाले बायपास की जमीन भी अधिग्रहित की जाएगी।

09 Sept 2025 11:19 am

खुशखबरी: राजस्थान में यहां बनेंगे 184 करोड़ रुपए की लागत से 2 बाईपास, मथुरा से उज्जैन की होगी सीधी कनेक्टिविटी

