Baran: 54 साल बाद नवरात्र में बन रहा ये दुर्लभ संयोग, गज पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा

प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर कलश स्थापना व शैलपुत्री पूजन, चतुर्थी, तिथि 25 व 26 सितंबर दो दिन, महाष्टमी 30 सितंबर अष्टमी तिथि, 29 सितंबर की शाम 4.31 बजे से, महानवमी 1 अक्टूब, विजयादशमी/दशहरा: 2 अक्टूबर रहेगा। पितृपक्ष में एक तिथि क्षय हो रही है, इससे अष्टमी व नवमी एक ही दिन में पड़ रही हैं। इसके विपरीत नवरात्र में चतुर्थी तिथि दो बार पड़ने से यह पर्व 10 दिन तक चलेगा। शुभ संयोग 2022 में भी बना था, लेकिन इस बार 54 वर्षों बाद यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।