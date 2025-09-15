Rajasthan Silver Rate Hike : चांदी के रेट में आ रही है लगातार तेजी, आखिर क्यों बढ़ रही है मांग, विशेषज्ञों का कहना-निवेश में बरतें सर्तकता

निवेशकों की भारी खरीदारी

सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में निवेशकों ने लगातार बड़ी पोजीशन बनाई।

डॉलर की कमजोरी

डॉलर मई के बाद से लगातार कमजोर हो रहा है। मई में डॉलर इंडेक्स 106 था, जो घटकर अब करीब 95.70 पर पहुंच गया।

गोल्ड/सिल्वर रेश्यिो

मई में यह अनुपात 102 था, जो अब घटकर 86.35 पर आ गया है। इसका मतलब है कि सोने की तुलना में चांदी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है।

बॉन्ड यील्ड में गिरावट

अमरीकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड मई से अब तक 4 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी है, जिससे कीमती धातुओं को सहारा मिला है।

औद्योगिक मांग

सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2025 में वैश्विक चांदी की खपत 1,220 मिलियन औंस तक पहुंच सकती है।