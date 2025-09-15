Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Silver Rate Hike : चांदी के रेट में आ रही है लगातार तेजी, आखिर क्यों बढ़ रही है मांग, विशेषज्ञों का कहना-निवेश में बरतें सर्तकता

Rajasthan Silver Rate Hike : चांदी में लगातार आ रही तेजी सबको हैरान करने वाली है। राजस्थान में चांदी साल 2025 में अभी तक करीब 33 फीसदी रिटर्न दे चुकी है। आखिर चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रहीं हैं? चांदी में निवेश को लेकर विशेषज्ञों ने कहा, सर्तकता बरतें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 15, 2025

Rajasthan Silver Rate is continuously Rising why is demand increasing experts say be cautious while investing
ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Silver Rate Hike : चांदी में लगातार आ रही तेजी सबको हैरान करने वाली है। राजस्थान में चांदी साल 2025 में अभी तक करीब 33 फीसदी रिटर्न दे चुकी है। आखिर चांदी की कीमतें क्यों बढ़ रहीं हैं? चांदी में निवेश को लेकर विशेषज्ञों ने कहा, थोड़ी सर्तकता बरतें। पर बावजूद इसके व्यापारियों और निवेशकों दोनों को चांदी अपनी ओर आकर्षित कर रही है।

राजस्थान है चांदी का दीवाना

राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, बांसवाड़ा जैसे शहर चांदी के हस्तशिल्प, आभूषण और सिक्कों के प्रमुख केंद्र हैं। चांदी का उपयोग सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरणों और बैटरी में बड़े पैमाने पर होता है। वर्ष 2025 में देश में सोलर इंडस्ट्री में चांदी की खपत 20 प्रतिशत तक बढ़ी है। राजस्थान मौजूदा वक्त में सौर ऊर्जा का हब बन रहा है, यहां चांदी की औद्योगिक मांग में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics : राजस्थान में हर छठा नेता परिवारवाद से, सियासत में हैं वंशवाद की गहरी जड़ें, पढ़ें पूरी लिस्ट
जयपुर
Rajasthan Every Sixth Big Leader Dynasty Politics has Deep Roots read full list

साथ ही आने वाले नवरात्रि और दीपावली जैसे पर्वों पर चांदी के आभूषण, सिक्के और बर्तनों की खरीदारी बढ़ जाती है। राजस्थान में पारंपरिक चांदी के हस्तशिल्प, जैसे मीनाकारी और कढ़ाई वाले आभूषण, पर्यटकों और स्थानीय बाजार में लोकप्रिय हैं। जयपुर के जोहरी बाजार में व्यापारियों का कहना है कि इस साल मांग 30 प्रतिशत अधिक है। स्थानीय स्तर पर राजस्थान की विशेषता चांदी की मांग को और बढ़ा रही है।

इन क्षेत्रों में बढ़ रही है चांदी की मांग

सिल्वर इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि आने वाले वर्षों में चांदी की औद्योगिक खपत और निवेश दोनों मजबूत रहेंगे। खासकर सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है।

वर्ष 2025 में चांदी ने ऐसे लगाई रेस (चांदी की कीमत रुपए प्रति किलोग्राम)

1- जनवरी में चांदी की कीमत 96,400।
2- मार्च में चांदी की कीमत 98,000।
3- जून में सोने की कीमत 96,840 और चांदी की कीमत 1,09,900
4- 12 सितंबर को चांदी की कीमत 1,31,200।

जयपुर में 10 दिन का चांदी का रेट

तारीख - चांदी का रेट (प्रति किलोग्राम)
06-09-2025 ₹1,28,000
07-09-2025 ₹1,28,000
08-09-2025 ₹1,27,000
09-09-2025 ₹1,30,000
10-09-2025 ₹1,30,000
11-09-2025 ₹1,29,000
12-09-2025 ₹1,32,000
13-09-2025 ₹1,33,000
14-09-2025 ₹1,33,000
15-09-2025 ₹1,33,000

चांदी की चमक बढ़ने की बड़ी वजह

निवेशकों की भारी खरीदारी
सिल्वर एक्सचेंज-ट्रेडेड प्रोडक्ट्स में निवेशकों ने लगातार बड़ी पोजीशन बनाई।
डॉलर की कमजोरी
डॉलर मई के बाद से लगातार कमजोर हो रहा है। मई में डॉलर इंडेक्स 106 था, जो घटकर अब करीब 95.70 पर पहुंच गया।
गोल्ड/सिल्वर रेश्यिो
मई में यह अनुपात 102 था, जो अब घटकर 86.35 पर आ गया है। इसका मतलब है कि सोने की तुलना में चांदी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है।
बॉन्ड यील्ड में गिरावट
अमरीकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड मई से अब तक 4 प्रतिशत से अधिक गिर चुकी है, जिससे कीमती धातुओं को सहारा मिला है।
औद्योगिक मांग
सिल्वर इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2025 में वैश्विक चांदी की खपत 1,220 मिलियन औंस तक पहुंच सकती है।

विशेषज्ञ का अनुमान, कुछ थकान के संकेत

विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा समय में चांदी की तेजी काफी लंबी हो चुकी है। इसमें कुछ थकान के संकेत दिख रहे हैं। आगे अमरीकी महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों से जुड़े फैसले अहम होंगे। यदि डॉलर दोबारा मजबूत होता है, तो चांदी की कीमतों पर दबाव बन सकता है। अगर अमरीकी महंगाई उम्मीद से ज्यादा गिरी और फेड ने ब्याज दरों में कटौती की, तो चांदी की कीमतें 50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकती हैं।

निवेशकों के लिए संदेश

निवेशकों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी बरतने का है। एक तरफ चांदी में तेजी जारी है और मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालात तेजी पर ब्रेक भी लगा सकते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि अल्पकाल में लाभ लेने वाले निवेशकों को सावधान रहना चाहिए, जबकि लंबी अवधि के निवेशक अभी भी चांदी को आकर्षक मान सकते हैं।

'हमेशा 999 या 925 हॉलमार्क वाली चांदी खरीदें'

विशेषज्ञों के अनुसार चांदी में निवेश एक आकर्षक विकल्प है। पर सावधानी बरतना जरूरी है। सबसे पहले, शुद्धता की जांच करें। हमेशा 999 या 925 हॉलमार्क वाली चांदी खरीदें। बिना हॉलमार्क के जोखिम भरा हो सकता है। दूसरा, बाजार की अस्थिरता को समझें। कीमतें तेजी से बदल सकती हैं, इसलिए लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करें। तीसरा, विश्वसनीय विक्रेता चुनें।

ये भी पढ़ें

Weather Update : मानसून की विदाई की आई डेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, जानें 15-16-17 सितम्बर को मौसम विभाग का नया अनुमान
जयपुर
Weather Update Monsoon Departure Date has Come Rajasthan weather change again in know Meteorological Department New Forecast on 15-16-17 September

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Sept 2025 02:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Silver Rate Hike : चांदी के रेट में आ रही है लगातार तेजी, आखिर क्यों बढ़ रही है मांग, विशेषज्ञों का कहना-निवेश में बरतें सर्तकता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.