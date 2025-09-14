Weather Update : मानसून की विदाई की आई डेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, जानें 15-16-17 सितम्बर को मौसम विभाग का नया अनुमान

Weather Update : राजस्थान में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि 16 सितंबर या उसके बाद से राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान में 15 सितम्बर, 16 सितम्बर व 17 सितम्बर को मौसम कैसा रहेगा, इसपर मौसम विभाग का अनुमान है कि 15-16 सितम्बर को मौसम शुष्क रहेगा। पर 17 सितंबर से राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान में एक बार फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 सितंबर को राजस्थान के 9 जिलों बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में 16 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर हुए मौसम परिवर्तन कीद वजह से छुटपुट बारिश हो सकती है। पर राजस्थान में 17 सितंबर से मौसम बदल जाएगा। 17 सितंबर से एक वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज़ की गई। राज्य के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। राज्य के अलवर, जयपुर, जालौर,सवाई माधोपुर में 2.0 मिमी बारिश दर्ज़ की गई।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान के सभी शहरों में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान के कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। शनिवार दिन में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस गंगानगर में दर्ज हुआ।