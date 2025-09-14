Weather Update : मानसून की विदाई की आई डेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, जानें 15-16-17 सितम्बर को मौसम विभाग का नया अनुमान

Weather Update : राजस्थान में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि 16 सितंबर या उसके बाद से राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान में 15 सितम्बर, 16 सितम्बर व 17 सितम्बर को मौसम कैसा रहेगा, इसपर मौसम विभाग का अनुमान है कि 15-16 सितम्बर को मौसम शुष्क रहेगा। पर 17 सितंबर से राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान में एक बार फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 सितंबर को राजस्थान के 9 जिलों बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।