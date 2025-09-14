Patrika LogoSwitch to English

Weather Update : मानसून की विदाई की आई डेट, राजस्थान में बदलेगा मौसम, जानें 15-16-17 सितम्बर को मौसम विभाग का नया अनुमान

Weather Update : राजस्थान में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। राजस्थान में 15 सितम्बर, 16 सितम्बर व 17 सितम्बर को कैसा रहेगा मौसम। तो मौसम विभाग के Prediction को पढ़ें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 14, 2025

Weather Update Monsoon Departure Date has Come Rajasthan weather change again in know Meteorological Department New Forecast on 15-16-17 September
फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : राजस्थान में मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि 16 सितंबर या उसके बाद से राजस्थान से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर से इसकी शुरुआत होगी। राजस्थान में 15 सितम्बर, 16 सितम्बर व 17 सितम्बर को मौसम कैसा रहेगा, इसपर मौसम विभाग का अनुमान है कि 15-16 सितम्बर को मौसम शुष्क रहेगा। पर 17 सितंबर से राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। मौसम विभाग ने राजस्थान में एक बार फिर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 17 सितंबर को राजस्थान के 9 जिलों बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

राजस्थान में 17 सितंबर से एक ​वेदर सिस्टम होगा सक्रिय

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राजस्थान में 16 सितंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में स्थानीय स्तर पर हुए मौसम परिवर्तन कीद वजह से छुटपुट बारिश हो सकती है। पर राजस्थान में 17 सितंबर से मौसम बदल जाएगा। 17 सितंबर से एक ​वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान के अलवर, जयपुर, जालौर, सवाई माधोपुर में 2.0 मिमी बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान के कुछ जिलों में कहीं-कहीं पर बहुत हल्की बारिश दर्ज़ की गई। राज्य के अधिकतम हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। राज्य के अलवर, जयपुर, जालौर,सवाई माधोपुर में 2.0 मिमी बारिश दर्ज़ की गई।

गंगानगर में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान के सभी शहरों में मौसम शुष्क रहा। राजस्थान के कई शहरों में दिन के तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज हुई। शनिवार दिन में सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री सेल्सियस गंगानगर में दर्ज हुआ।

