आरटीओ जयपुर में सीज वाहनों का बन गया प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र, कैसे..यह खेल जानकर चौंक जाएंगे

Jaipur RTO : जयपुर. राजस्थान में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया हैं। प्रदेश में फर्जी तरीके से बड़ी संख्या में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र हरियाणा से बनकर आ रहे हैं। सिर्फ मोबाइल पर वाहन की फोटो भेज और ऑनलाइन भुगतान कर 15 मिनट में हरियाणा से फर्जी प्रमाण-पत्र भेजे जा रहे हैं। राजस्थान पत्रिका ने पूरे खेल को उजागर करने के लिए जयपुर परिवहन कार्यालय में सीज वाहनों और आरटीओ उड़नदस्ते वाहन की फोटो हरियाणा भेजी। वहां से 15 मिनट में वाहनों के फर्जी प्रमाण-पत्र बनकर आ गए। जिन्हें जयपुर प्रादेशिक अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत को सबूत के तौर पर सौंप दिया गया है। राजस्थान में अनुमानित रोज 15 हजार से अधिक प्रमाण-पत्र फर्जी तरीके से बनकर आ रहे हैं।