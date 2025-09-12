Rajasthan : स्मार्ट मीटर की बदली गाइड लाइन, फिर भी बदल रहे मीटर, क्यों

Rajasthan Smart Meters : राजस्थान सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बाद फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश में संशोधन किया है। खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लग सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विद्युत निगम के बदले आदेशों के बीच भी जिस कंपनी को मीटर बदलने का ठेका दिया है, वह मीटर बदलने पर आमादा है। सरकार की ओर से 20 अगस्त को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खराब मीटर भी केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल सामान्य (नॉन-स्मार्ट) मीटर से ही काम चलाया जाएगा।
संशोधित क्लॉज के अनुसार एडवांस मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (एएमआईएसपी) केवल उन्हीं फीडरों पर नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करेगा, जहां इंस्टॉलेशन का काम प्रगति पर है या पूरा हो चुका है। शेष क्षेत्रों में नए कनेक्शन संबंधित डिस्कॉम पारंपरिक (नॉन-स्मार्ट) मीटर से जारी करेगा। इसी तरह जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन चल रहा है या पूरा हो गया है, वहां खराब और जले हुए मीटर स्मार्ट मीटर से बदले जाएंगे। बाकी फीडरों में इन्हें डिस्कॉम पारंपरिक मीटर से बदलेगा। सभी अधिकारी और एजेंसियों को इन गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा कह चुकी हैं कि यह संशोधन तब तक लागू रहेगा, जब तक स्मार्ट मीटर रोलआउट प्रोग्राम फील्ड में सुचारू रूप से नहीं चलने लगता।
केवल वहम है, संतुष्टि के बाद लगाएंगे अभी विरोध की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। यदि उपभोक्ता को किसी भी तरह की शंका है तो निगम की ओर से चेक मीटर लगा दिया जाएगा। इसके बाद दोनों मीटरों में रीडिंग आएंगी। उपभोक्ता के संतुष्ट होने के बाद मीटर बदला जाएगा। कई बार कार्मिक रीडिंग छोड़ देते हैं या बिल समय पर जारी नहीं हो पाता है। ऐसी शिकायतों से उपभोक्ता को मुक्ति मिलेगी। बिजली मित्र एप के माध्यम से सब कुछ उपभोक्ता को पता चल जाएगा। यह सादा मीटर ही है। इसमें केवल सिम लगी है। ज्यादा तेज चलने की बात केवल अफवाह ही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के फायदे की चीज है।
आर.एच. मीणा, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
स्मार्ट मीटर आज की आधुनिक तकनीक पर आधारित मीटर है। इसे बिजली मित्र एप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है। मीटर में जो भी रीडिंग चल रही होगी, वह आपके मोबाइल फोन पर दिखाई देगी। इससे उपभोक्ता को यह भी पता चल जाएगा कि आपने दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च की और रात में कितनी। स्मार्ट मीटर के आने से हर माह बिजली बिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली के उपभोग का सारा डेटा उपभोक्ता के मोबाइल फोन में उपलब्ध रहेगा।
स्थान - लगने हैं - लग चुके
रूपवास - 31792 - 1680
बयाना - 52845 - 3631
भरतपुर - 39494 - 1540
नदबई - 39708 - 2197
उच्चैन - 24292 - 741
वैर - 35116 - 757
छौंकरवाड़ा - 22993 - 2689।