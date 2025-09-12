Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भरतपुर

Rajasthan : स्मार्ट मीटर की बदली गाइड लाइन, फिर भी बदल रहे मीटर, क्यों

Rajasthan Smart Meters : राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बावजूद इसके ठेका कंपनी मीटर बदलने पर आमादा है। क्यों?

भरतपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 12, 2025

Rajasthan smart meters Guidelines changed but Bharatpur still meters are being changed why
भरतपुर में स्मार्ट मीटर। फाइल फोटाे

Rajasthan Smart Meters : राजस्थान सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बाद फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश में संशोधन किया है। खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लग सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विद्युत निगम के बदले आदेशों के बीच भी जिस कंपनी को मीटर बदलने का ठेका दिया है, वह मीटर बदलने पर आमादा है। सरकार की ओर से 20 अगस्त को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खराब मीटर भी केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल सामान्य (नॉन-स्मार्ट) मीटर से ही काम चलाया जाएगा।

क्या हैं गाइडलाइन में नए बदलाव

संशोधित क्लॉज के अनुसार एडवांस मीटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (एएमआईएसपी) केवल उन्हीं फीडरों पर नए कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करेगा, जहां इंस्टॉलेशन का काम प्रगति पर है या पूरा हो चुका है। शेष क्षेत्रों में नए कनेक्शन संबंधित डिस्कॉम पारंपरिक (नॉन-स्मार्ट) मीटर से जारी करेगा। इसी तरह जिन फीडरों पर स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन चल रहा है या पूरा हो गया है, वहां खराब और जले हुए मीटर स्मार्ट मीटर से बदले जाएंगे। बाकी फीडरों में इन्हें डिस्कॉम पारंपरिक मीटर से बदलेगा। सभी अधिकारी और एजेंसियों को इन गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा कह चुकी हैं कि यह संशोधन तब तक लागू रहेगा, जब तक स्मार्ट मीटर रोलआउट प्रोग्राम फील्ड में सुचारू रूप से नहीं चलने लगता।

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब विधायकों की राय से बनेगा शहरों के विकास का खाका, यूडीएच मंत्री ने दिया आदेश
जयपुर
Rajasthan Government Big Decision Now Cities Development Blueprint made with MLAs opinion UDH minister gave order

स्मार्ट मीटर : बिल संबंधी शिकायतों से भी मुक्ति मिलेगी

केवल वहम है, संतुष्टि के बाद लगाएंगे अभी विरोध की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। यदि उपभोक्ता को किसी भी तरह की शंका है तो निगम की ओर से चेक मीटर लगा दिया जाएगा। इसके बाद दोनों मीटरों में रीडिंग आएंगी। उपभोक्ता के संतुष्ट होने के बाद मीटर बदला जाएगा। कई बार कार्मिक रीडिंग छोड़ देते हैं या बिल समय पर जारी नहीं हो पाता है। ऐसी शिकायतों से उपभोक्ता को मुक्ति मिलेगी। बिजली मित्र एप के माध्यम से सब कुछ उपभोक्ता को पता चल जाएगा। यह सादा मीटर ही है। इसमें केवल सिम लगी है। ज्यादा तेज चलने की बात केवल अफवाह ही है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के फायदे की चीज है।
आर.एच. मीणा, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

यह बोले जानकार

स्मार्ट मीटर आज की आधुनिक तकनीक पर आधारित मीटर है। इसे बिजली मित्र एप के माध्यम से अपने मोबाइल फोन से जोड़ा जा सकता है। मीटर में जो भी रीडिंग चल रही होगी, वह आपके मोबाइल फोन पर दिखाई देगी। इससे उपभोक्ता को यह भी पता चल जाएगा कि आपने दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च की और रात में कितनी। स्मार्ट मीटर के आने से हर माह बिजली बिल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिजली के उपभोग का सारा डेटा उपभोक्ता के मोबाइल फोन में उपलब्ध रहेगा।

जिले में स्मार्ट मीटरों का हाल

स्थान - लगने हैं - लग चुके
रूपवास - 31792 - 1680
बयाना - 52845 - 3631
भरतपुर - 39494 - 1540
नदबई - 39708 - 2197
उच्चैन - 24292 - 741
वैर - 35116 - 757
छौंकरवाड़ा - 22993 - 2689।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस गांव में एक कबूतर की मौत से पूरा इलाका दुखी, रीति-रिवाज से हुआ अंतिम संस्कार, तेरहवीं में जीमे हजारों लोग
झालावाड़
Rajasthan Jhalawar A Pigeon Died whole village sad last rites religious customs thousands people attended Funeral Feast

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Sept 2025 10:41 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Rajasthan : स्मार्ट मीटर की बदली गाइड लाइन, फिर भी बदल रहे मीटर, क्यों

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.