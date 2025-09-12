Rajasthan : स्मार्ट मीटर की बदली गाइड लाइन, फिर भी बदल रहे मीटर, क्यों

Rajasthan Smart Meters : राजस्थान सरकार ने विपक्ष के हंगामे के बाद फिलहाल नए बिजली कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाने के आदेश में संशोधन किया है। खराब और जले हुए मीटरों की जगह भी अब पुराने मीटर लग सकेंगे। विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) ने स्मार्ट मीटर लगाने की गाइडलाइन में बदलाव करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विद्युत निगम के बदले आदेशों के बीच भी जिस कंपनी को मीटर बदलने का ठेका दिया है, वह मीटर बदलने पर आमादा है। सरकार की ओर से 20 अगस्त को जारी नई गाइडलाइन के अनुसार जिन इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है या पूरा हो चुका है, वहां नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। खराब मीटर भी केवल स्मार्ट मीटर से ही बदले जाएंगे, लेकिन बाकी जगहों पर फिलहाल सामान्य (नॉन-स्मार्ट) मीटर से ही काम चलाया जाएगा।