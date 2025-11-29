रात में दी जाने वाली बिजली सप्लाई से भडक़े किसान, 33 केवी लाइन बंद कर किया प्रदर्शन

अटरू/बारां. तहसील क्षेत्र के कुंजेड़ गांव में रात के समय बिजली सप्लाई जारी रहने से नाराज किसानों ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष दीपक यादव के नेतृत्व में 33 केवी लाइन को बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि बार-बार शिकायत करने पर भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। सूचना पर तहसीलदार और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों को लिखित में आश्वासन दिया। इसके बाद धरना समाप्त हो गया। किसानों का कहना है कि सरकार ने घोषणा में स्पष्ट किया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात के समय सप्लाई नहीं दी जाएगी, लेकिन इसके बावजूद मंगलवार रात 11 बजे से बुधवार सुबह 5 बजे तक बिजली सप्लाई जारी रही। अचानक हुई इस सप्लाई से कई किसानों की मोटरें चल पड़ीं, इससे परेशानी और खर्च बढ़ गया। इस दौरान पूर्व सरपंच प्रशांत पाटनी, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि देवेंद्र ङ्क्षसह सिरोहिया, कांग्रेस नेता सुरेंद्र यादव, कुलदीप यादव, महेश सुवालका, हजारी लाल गुर्जर, रमेश चंद अहीर, रामदयाल सुमन समेत अन्य मौजूद रहे।