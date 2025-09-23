पहले देर रात जाकर मंदिर का माइक बंद कराया, फिर जताया खेद

जानकारी के अनुसार सोमवार की रात एसडीओ सौरभ भांभु ने अखंड रामायण पाठ के दौरान सोमवार रात एक-डेढ बजे के बीच पहुंचकर माइक बंद करवा दिया। अखंड रामायण बंद कराने की बात कह दी। उनके साथ पहुंचा कर्मचारी जूते पहने मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। उसने ही माइक बंद किया। एसडीओ के साथ एक पुलिसकर्मी भी था। इसी रात पुलिस ने पुलिया पार चल रहे एक मंदिर में अखंड रामायण पाठ के माइक को बंद कराने को बोला। मंगलवार सुबह जैसे ही यह सूचना लोगों को मिली तो आक्रोश फैल गया। लोगों के आक्रोष जताने के बाद एसडीओ सौरभ भांभु, थानाधिकारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। इन्होंने लोगों को समझाया। एसडीओ ने मंदिर में इसके लिए खेद जताया, माइक चालू करवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ।