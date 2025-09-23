पहले देर रात जाकर मंदिर का माइक बंद कराया, फिर जताया खेद

एसडीओ की कार्रवाई से लोगों में आक्रोश
मांगरोल. नवरात्र से पहले आंटेश्वर बालाजी मंदिर परिसर में सोमवार देर रात अखंड रामायण पाठ के माइक को एसडीओ ने बंद करवा दिया। इससे लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। मंगलवार को सुबह विरोध में लोग धरने पर बैठ गए। बाद में एसडीओ के घटना पर खेद प्रकट करने के बाद मामला शांत हुआ।
जानकारी के अनुसार सोमवार की रात एसडीओ सौरभ भांभु ने अखंड रामायण पाठ के दौरान सोमवार रात एक-डेढ बजे के बीच पहुंचकर माइक बंद करवा दिया। अखंड रामायण बंद कराने की बात कह दी। उनके साथ पहुंचा कर्मचारी जूते पहने मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया। उसने ही माइक बंद किया। एसडीओ के साथ एक पुलिसकर्मी भी था। इसी रात पुलिस ने पुलिया पार चल रहे एक मंदिर में अखंड रामायण पाठ के माइक को बंद कराने को बोला। मंगलवार सुबह जैसे ही यह सूचना लोगों को मिली तो आक्रोश फैल गया। लोगों के आक्रोष जताने के बाद एसडीओ सौरभ भांभु, थानाधिकारी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। इन्होंने लोगों को समझाया। एसडीओ ने मंदिर में इसके लिए खेद जताया, माइक चालू करवाया, तब जाकर मामला शांत हुआ।
मंदिर में जमा हुए लोग
लोग सुबह से ही मंदिर में एकत्र होने लगे। नौ बजे तक बड़ी संख्या में वहां भीड़ जमा हो गई। लोग एसडीओ के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रत्यक्षदर्शी मंदिर समिति सदस्य भगवान सुमन ने बताया कि रामायण पाठ के दौरान एसडीओ आए और माइक बंद कराया, अभद्रता की। कर्मचारी जूते पहले मंदिर पर चढा। जेल में डालने की धमकी भी दी। यही बात रामस्वरुप सुमन ने भी कही। समिति अध्यक्ष हेमराज सुमन ने भी ऐसा वाकया होने की बात कही है। पुलिस ने एसडीओ के आदेश पर नंदघाट बालाजी, सती चबूतरा स्थित हीरामनजी के यहां हो रही अखंड रामायण के माइक बंद कराए। इस पर एसडीओ व थानाधिकारी ने कहा कि हमने तो आवाज कम करने के लिए कहा था।