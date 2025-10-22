अंता विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प हुआ मुकाबला, BJP के इस पूर्व विधायक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भरा नामंकन

21 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब अंता सीट पर बीजेपी-कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। यह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और रामपाल मेघवाल के निर्दलीय रूप से मैदान में उतरने के बाद अब स्थिति और भी रोमांचक हो गई है। चुनावी रणनीतियों और दावेदारों की बढ़ती संख्या से अंता सीट पर मुकाबला अब और भी दिलचस्प हो गया है।