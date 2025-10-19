अंता उपचुनाव: प्रमोद जैन भाया की पत्नी ने क्यों भरा नामांकन? पर्चा रद्द होने का डर या कुछ और वजह…जानें

अंता उपचुनाव में मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के अलावा निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने भी ताल ठोकी है। नरेश मीणा ने नामांकन से पहले राहुल गांधी को संदेश देकर कांग्रेस से टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने अनुभवी और दो बार विधायक रह चुके प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया। अब उर्मिला जैन के नामांकन ने इस उपचुनाव को और रोचक बना दिया है।