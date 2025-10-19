Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनीति

जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में BJP पदाधिकारी से मारपीट, फेसबुक पोस्ट के कारण मचा बवाल; ASI सहित 2 लाइन हाजिर

Rajasthan New: जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रातभर थाने में बंद रखा।

2 min read

जोधपुर

image

Nirmal Pareek

Oct 19, 2025

Jodhpur News

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan New: जोधपुर के भोपालगढ़ थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा के मंडल महामंत्री हेमंत शर्मा को पुलिस ने कथित तौर पर हिरासत में लेकर मारपीट की और रातभर थाने में बंद रखा। इस घटना का कारण हेमंत शर्मा द्वारा फेसबुक पर भोपालगढ़ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ की गई टिप्पणियां बताई जा रही हैं।

इस मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने भोपालगढ़ थाने के एक ASI और एक हेड कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही, भाजपा नेताओं ने डिप्टी भूराराम खिलेरी को हटाने की मांग की है।

क्या है पूरी घटना?

जानकारी के अनुसार, भोपालगढ़ पुलिस ने हेमंत शर्मा को उनके फेसबुक पोस्ट के आधार पर हिरासत में लिया। हेमंत ने भोपालगढ़ पुलिस की कार्यप्रणाली और एक मर्डर मामले में हुई गिरफ्तारियों को लेकर गलत तथ्य शेयर करने का आरोप लगाया गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान हेमंत शर्मा ने पुलिस से उलझने की कोशिश की, जिसके चलते उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

हालांकि, भाजपा नेताओं का आरोप है कि हेमंत को थाने में ले जाकर उनके साथ मारपीट की गई और पूरी रात हिरासत में रखा गया।

भाजपा नेताओं का गुस्सा

इस घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा देहात के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी ने तुरंत भोपालगढ़ थानाधिकारी से संपर्क किया। थानाधिकारी ने जवाब दिया कि शांति भंग की रिपोर्ट के कारण हेमंत को जमानत करवानी होगी। इससे नाराज भाटी शनिवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोपालगढ़ थाने पहुंचे और पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ जमकर रोष जताया।

भाटी ने आरोप लगाया कि डिप्टी भूराराम खिलेरी जानबूझकर भाजपा कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं, जबकि फेसबुक पर कई लोगों ने पुलिस के खिलाफ लिखा, लेकिन सिर्फ हेमंत को ही टारगेट किया गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भाटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह लखावत को खरी-खोटी सुनाते नजर आए।

वीडियो में भाटी कहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार है, फिर भी हमारे पदाधिकारी को पीटा जा रहा है। यह बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और डीजीपी से करूंगा। उन्होंने मांग की कि हेमंत के साथ मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि उन्हें किस अपराध में हिरासत में लिया गया।

पुलिस ने की तुंरत कार्रवाई

भाजपा नेताओं के विरोध और मामले के तूल पकड़ने के बाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने भोपालगढ़ थानाधिकारी को मौखिक निर्देश दिए, जिसके बाद एएसआई प्रेमाराम और हेड कांस्टेबल दिलीप को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। टोगस ने बताया कि मर्डर मामले की जांच के दौरान कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके संबंध में हेमंत शर्मा ने सोशल मीडिया पर गलत तथ्य शेयर किए।

पूछताछ के दौरान उनके द्वारा पुलिस से उलझने के कारण शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तारी की गई थी। हालांकि, मारपीट के आरोपों की जांच के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।

ये भी पढ़ें

राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु
जयपुर
Governor Haribhau Bagde

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Oct 2025 04:15 pm

Hindi News / Political / जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में BJP पदाधिकारी से मारपीट, फेसबुक पोस्ट के कारण मचा बवाल; ASI सहित 2 लाइन हाजिर

बड़ी खबरें

View All

राजनीति

ट्रेंडिंग

AICC पर्यवेक्षक बोले : जल्द मिलेगा करौली को नया कांग्रेस जिलाध्यक्ष, जानिए कितने दावेदार हैं मैदान में

AICC Observer Nadeem Javed
करौली

अंता उपचुनाव: प्रमोद जैन भाया की पत्नी ने क्यों भरा नामांकन? पर्चा रद्द होने का डर या कुछ और वजह…जानें

Urmila Jain Bhaya
बारां

बिहार चुनाव 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात, कई सीटों पर होगा फ्रेंडली मुकाबला

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: AIMIM ने 25 प्रत्याशियों की सूची की जारी, मुस्लिम बहुल सीट से उतारा हिंदू प्रत्याशी

राष्ट्रीय

राज्यपाल बागड़े का राजस्थान के 7 विश्वविद्यालयों को दीपावली तोहफा, मिले नए कुलपति; MLA की पत्नी भी बनीं कुलगुरु

Governor Haribhau Bagde
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.