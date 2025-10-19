जोधपुर के भोपालगढ़ थाने में BJP पदाधिकारी से मारपीट, फेसबुक पोस्ट के कारण मचा बवाल; ASI सहित 2 लाइन हाजिर

भाजपा नेताओं के विरोध और मामले के तूल पकड़ने के बाद ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने भोपालगढ़ थानाधिकारी को मौखिक निर्देश दिए, जिसके बाद एएसआई प्रेमाराम और हेड कांस्टेबल दिलीप को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। टोगस ने बताया कि मर्डर मामले की जांच के दौरान कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके संबंध में हेमंत शर्मा ने सोशल मीडिया पर गलत तथ्य शेयर किए।