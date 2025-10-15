सक्रिय सिंडिकेट का चौथा बदमाश गिरफ्तार, तीन पहले ही सलाखों के पीछे

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के के सुपरविजन व पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह आढ़ा वृताधिकारी अटरु के नेतृत्व में कवाई थानाधिकारी देवकरण चौधरी की टीम का गठन किया गया। दर्ज प्रकरण के अनुसार आरोपी कई माह से फरार था। काफी प्रयास के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं होने पर टीम ने कवाई में दर्ज लूट के प्रकरण के वांछित अभियुक्त शाहबुद्दीन पुत्र कालू खान 36 वर्ष निवासी गडे1पान की झोपडिय़ा थाना सीमलिया को दबिश देकर गिरफ्तार किया है।