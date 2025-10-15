Patrika LogoSwitch to English

सक्रिय सिंडिकेट का चौथा बदमाश गिरफ्तार, तीन पहले ही सलाखों के पीछे

आपको देख कर यकीन से कह सकता हूं कि आप साड़ी में और भी ज्यादा अच्छे लगते होंगे। सही कहा न मैंने?

less than 1 minute read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 15, 2025

पुलिस ने बुधवार को सक्रिय संगठित गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह कई दिनों से वांछित था। अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों को अपराध में सम्मिलित कर अपराध को बढ़ावा देता है।

पुलिस ने बुधवार को सक्रिय संगठित गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह कई दिनों से वांछित था। अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों को अपराध में सम्मिलित कर अपराध को बढ़ावा देता है।

आरोपी के विरूद्ध गंभीर अपराधों के प्रकरण दर्ज

बारां/कवाई. पुलिस ने बुधवार को सक्रिय संगठित गिरोह के बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह कई दिनों से वांछित था। अभियुक्त एक सक्रिय संगठित गिरोह का सदस्य है और अन्य व्यक्तियों को अपराध में सम्मिलित कर अपराध को बढ़ावा देता है। कोटा जिला निवासी आरोपी शाहबुद्दीन पुत्र कालू खान कोटा रेंज कोटा के कई थाना क्षेत्रों में मन्दिर चोरी, लूट, डकैती व नकबजनी जैसी घटनाओं में शामिल है।

कई महीनों से फरार था आरोपी

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि वांछित एवं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के के सुपरविजन व पुष्पेन्द्र ङ्क्षसह आढ़ा वृताधिकारी अटरु के नेतृत्व में कवाई थानाधिकारी देवकरण चौधरी की टीम का गठन किया गया। दर्ज प्रकरण के अनुसार आरोपी कई माह से फरार था। काफी प्रयास के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं होने पर टीम ने कवाई में दर्ज लूट के प्रकरण के वांछित अभियुक्त शाहबुद्दीन पुत्र कालू खान 36 वर्ष निवासी गडे1पान की झोपडिय़ा थाना सीमलिया को दबिश देकर गिरफ्तार किया है।

पूछताछ जारी, कई मामले और खुलेंगे

पुलिस ने बताया कि इस मामले में तीन आरोपियों शाकिर शूटर, राजेन्द्र उर्फ राजू व नरेश मीणा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी शाहबुद्दीन कोटा रेंज कोटा के कई थाना क्षेत्रों में मन्दिर चोरी, लूट, डकैती व नकबजनी जैसे संगठित अपराध की घटनाओं में शामिल है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसकी संलिप्तता पाई गई है। जिनके संबंध में आरोपी से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।

