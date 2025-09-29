खुशखबर : शुरू हुआ सीसवाली-समसपुर-बारां रोड का काम, तीन माह में हो जाएगा पूरा

लोगों ने पत्रिका को पीड़ा बताते हुए मुद्दा उठाने की बात की तो राजस्थान पत्रिका ने 18 नवंबर 2023 के अंक में ‘इस माह पूरा होना था निर्माण, अब दो माह और लगेंगे’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसके बाद हाल ही में 16 सितंबर 2025 के अंक में ‘देखो निर्माण विभाग के हाल, 35 किमी सड$क में लगा दिए दो साल’ शीर्षक से फिर खबर प्रकाशित की गई। इसमें मांगरोल डिविजन में करीब 1.25 किमी में डामर रोड व करीब 1 किमी में सीसी रोड बकाया होने का हवाला दिया गया। खबर प्रकाशित होने पर निर्माण विभाग के अलावा संवेदक फर्म के जिम्मेदार भी जागे ओर उसी दिन से प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब 2-3 दिन में डामरीकरण पूर्ण हो जाएगा। सीसी का भी बेड तैयार किया जा रहा है।