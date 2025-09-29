Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

खुशखबर : शुरू हुआ सीसवाली-समसपुर-बारां रोड का काम, तीन माह में हो जाएगा पूरा

राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2022-23 के तहत स्टेट हाइवे 37 सीसवाली-बारां की 35 किमी लम्बी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए करीब 72 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें से करीब 56 करोड़ की लागत से सिविल वर्क होना है।

2 min read

बारां

image

Mukesh Gaur

Sep 29, 2025

राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2022-23 के तहत स्टेट हाइवे 37 सीसवाली-बारां की 35 किमी लम्बी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए करीब 72 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें से करीब 56 करोड़ की लागत से सिविल वर्क होना है।

source photo

35 किमी सडक़ में 2 साल की देरी होने का मामला

बारां. सार्वजनिक निर्माण विभाग के दो डिवीजन के बीच फंसे सीसवाली-समसपुर-बारां तक के अधूरे पड़े रोड का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो गया है। राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2022-23 के तहत स्टेट हाइवे 37 सीसवाली-बारां की 35 किमी लम्बी और 7 मीटर चौड़ी सडक़ निर्माण की घोषणा की गई थी। इसके लिए करीब 72 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें से करीब 56 करोड़ की लागत से सिविल वर्क होना है। स्वीकृति आदेशों के तहत नवंबर 2023 में कार्य पूर्ण किया जाना था, लेकिन सितंबर 2025 तक भी अधूरा पड़ा है। अब जिम्मेदारों की ओर से सब कुछ ठीक रहता है और भुगतान समेत अन्य व्यवधान नहीं रहता है तो आगामी तीन माह में कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है।

मार्ग का अधूरा निर्माण, लोग हो रहे परेशान

उल्लेखनीय है कि अन्ता विधानसभा क्षेत्र के सीसवाली कस्बा समेत क्षेत्र के रायथल, बलदेवपुरा, सीमली, आंकेड़ी, समसपुर व आसपास के कई गांव-ढाणी को जिला मुख्यालय से जोडऩे वाले स्टेट हाइवे 37 की यह करीब 35 किमी सड$क से क्षेत्र के हजारों किसानों, ग्रामीणों की आवाजाही रहती है। बरसों से सड$क खराब रहने, स्वीकृति के बाद भी कार्य में देरी व बारबार निर्माण कार्य बंद होने से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह सड$क दो डिविजन में बटी हुई है। स्वीकृत 35 किमी में से 25 किमी मांगरोल व 10 किमी बारां डिवीजन में है।

पत्रिका ने उठाया मुद्दा

लोगों ने पत्रिका को पीड़ा बताते हुए मुद्दा उठाने की बात की तो राजस्थान पत्रिका ने 18 नवंबर 2023 के अंक में ‘इस माह पूरा होना था निर्माण, अब दो माह और लगेंगे’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। इसके बाद हाल ही में 16 सितंबर 2025 के अंक में ‘देखो निर्माण विभाग के हाल, 35 किमी सड$क में लगा दिए दो साल’ शीर्षक से फिर खबर प्रकाशित की गई। इसमें मांगरोल डिविजन में करीब 1.25 किमी में डामर रोड व करीब 1 किमी में सीसी रोड बकाया होने का हवाला दिया गया। खबर प्रकाशित होने पर निर्माण विभाग के अलावा संवेदक फर्म के जिम्मेदार भी जागे ओर उसी दिन से प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब 2-3 दिन में डामरीकरण पूर्ण हो जाएगा। सीसी का भी बेड तैयार किया जा रहा है।

पत्रिका में खबर प्रकाशित होने के बाद कार्य शुरू करा दिया था। छत्रपुरा-मूंडला के बीच डामरीकरण भी हो गया है। शेष डामरीकरण दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा। सीसी का बेड तैयार किया जा रहा है। बारां डिवीजन क्षेत्र का काम भी शुरू करने की तैयारी चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो 3 माह में पूरा काम होने की उम्मीद है।

नितेश मीणा, एईएन कार्यवाहक, सीसवाली-मांगरोल, डिवीजन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 01:29 pm

Published on:

29 Sept 2025 01:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / खुशखबर : शुरू हुआ सीसवाली-समसपुर-बारां रोड का काम, तीन माह में हो जाएगा पूरा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: ‘कंकाल बनकर मिला 1 महीने से लापता बेटा…’, पुलिस का फोन आते ही रोते-रोते पहुंचे परिजन

बारां

200 बीघा वनभूमि अतिक्रमण मुक्त कराई

कस्बाथाना वनखंड सुमेरा भोयल मौजा बूढ़ी भोयल मंतीरा में रविवार को विभिन्न अतिक्रमियों से करीब 200 बीघा वनभूमि को 4 जेसीबी मशीन एवं 4 ट्रैक्टरों की सहायता से अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
बारां

जब गरबा में पहुंच गए अवांछित युवक, पता चलते ही पण्डाल से बाहर निकाला

हिन्दू अखाड़ा समिति द्वारा लगातार समझाइश करने के बावजूद भी कोटा रोड स्थित एक होटल में चल रहे डांडिया कार्यक्रम में दूसरे समुदाय के कुछ युवक गरबा पांडाल में घुस गए।
बारां

तबीयत बिगड़ी तो मौके पर पहुंचे अधिकारी, कराया अनशन समाप्त

युवकों में रोष गहरा गया तथा दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया तथा मांगों के अनुसार निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पंचायत समिति के बीडीओ हर्ष महावर ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।
बारां

अंता के 16 का आज और मांगरोल के 11 सरपंचों का 3 को कार्यकाल खत्म

अन्ता क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों में 29 सितम्बर को निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। वहीं मांगरोल क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों में 4 अक्टूबर को सरपंचों को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.