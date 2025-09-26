Baran: राजस्थान का ये जिला बनेगा भारत के बिजली उत्पादन का हब, ये बड़ा ग्रुप भी करेगा 18,000 करोड़ रुपए का निवेश

प्लांट मैनेजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि प्लांट की स्थापना 13 वर्ष पूर्व हुई थी। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 8 मेगावाट है। जिसमें प्रतिदिन एक लाख 92 हजार यूनिट विद्युत का उत्पादन होता है। इसकी सप्लाई नेशनल ग्रिड को की जाती है। इसका भुगतान राज्य सरकार करती है। भूसे की आवक फरवरी से मई माह के दौरान होती है। आवक के अनुसार दर तय की जाती है। वैसे अभी दर तीन सौ रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल है। यहां प्लांट की स्थापना के बाद से काफी लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट उद्योग मंत्रालय को भेजी जाती है।