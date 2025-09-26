पोषाहार की गुणवत्ता चखकर बताएंगी 70 हजार स्कूलों में चुनी ‘अतिथि मां’

बारां. प्रदेश के करीब 70 हजार सरकारी स्कूलों में बच्चों की माताओं को इसलिए चुना गया है कि वे अब बच्चों को देने वाले पोषाहार की गुणवत्ता का चखकर बताएंगी। शिक्षा विभाग की ओर से की गई पहल के तहत वे आठवीं कक्षा तक दिए जाने वाले पोषाहार को चखेंगी और स्वाद लेकर इसकी गुणवत्ता के बारे में अपनी राय देंगी। शिक्षा विभाग ने पहली बार बच्चों की माताओं से पोषाहार पर सुझाव लेने के लिए यह प्रयास किया है। पिछले दिनों मिड डे मील की ओर से निकाले गए आदेश के अनुसार अतिथि माताओं की उपस्थिति में भोजन का वितरण होगा। माताओं के सुझावों और उपस्थिति का विवरण स्कूल के रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उनके सुझावों पर अमल भी किया जाएगा।