Heavy Rain: 40 मिनट तक हुई झमाझम बारिश, राजस्थान के इस जिले में जमकर बरसे बादल, बह गई शिक्षक की बाइक

Rajasthan Rain: जलवाड़ा कस्बे सहित क्षेत्र में एक पखवाड़े बाद गुरुवार को एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। जिससे खेतों में पानी बह निकला है।
क्षेत्र में एक पखवाड़े तक बारिश नहीं होने से ग्रामीण यह अनुमान लगा रहे थे की अब शायद ही बारिश हो। अचानक दोपहर करीब तीन बजे से आसमान में घटाएं छाई और कस्बे में एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। वहीं खेतों में पानी बह निकला।
बारिश से धान फसलों को लाभ हुआ तो रबी फसलों के लिए हकाई, जुताई कर रहे किसानों का कृषि कार्य बाधित हो गया है। क्षेत्र के बमोरी, हरिपुरा, अहमदी सहित अन्य गांवों में भी एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। जिन खेतों में हकाई, जुताई के लिए बुआई आ रही थी। उन खेतों में अब एक सप्ताह बाद ही किसान हकाई, जुताई हो सकेंगे।
देवरी कस्बे में गुरुवार दोपहर को करीब 40 मिनट झमाझम बारिश हुई। गुरुवार सुबह से तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी एवं उमस से हाल बेहाल थे। वहीं गुरुवार को बादलों की आवाजाही के चलते मौसम ने करवट ली, जिससे देवरी कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। इससे नदी-नालों में उफान आ गया। कुछ देर के लिए मार्ग भी अवरुद्ध रहे। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। अब खेतों में सरसों की बुवाई हो पाएगी।
देवरी क्षेत्र में गुरुवार को आधा घंटे जोरदार बारिश हुई, इससे नदी-नाले उफान पर आ गए। होड़ापुरा गांव में कार्यरत शिक्षक विनोद कुमार स्कूल की छुट्टी होने पर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में जमधारा नदी की रपट पार करते समय तेज बहाव में उनकी बाइक पानी में बह गई। दो-तीन घंटे देर तक इंतजार करने के बाद जब पानी की आवक घटी तो ग्रामीणों के सहयोग से पास में ही नदी में मिली बाइक को निकाला।
क्षेत्र के बीलखेड़ा माल गांव के पास जमधारा नदी पर बनी रपट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस संबंध में लोगों ने जिम्मेदारों को अवगत करा रखा है, लेकिन तक सुनवाई नहीं हुई। अभी तक किसी प्रकार की कोई काम नहीं किया है इस रपट पर लगभग आधी से ज्यादा तो उखड़ गई और आधी में जगह जगह गड्ढे हैं।