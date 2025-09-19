Heavy Rain: 40 मिनट तक हुई झमाझम बारिश, राजस्थान के इस जिले में जमकर बरसे बादल, बह गई शिक्षक की बाइक

देवरी कस्बे में गुरुवार दोपहर को करीब 40 मिनट झमाझम बारिश हुई। गुरुवार सुबह से तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी एवं उमस से हाल बेहाल थे। वहीं गुरुवार को बादलों की आवाजाही के चलते मौसम ने करवट ली, जिससे देवरी कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। इससे नदी-नालों में उफान आ गया। कुछ देर के लिए मार्ग भी अवरुद्ध रहे। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। अब खेतों में सरसों की बुवाई हो पाएगी।