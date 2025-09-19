Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

Heavy Rain: 40 मिनट तक हुई झमाझम बारिश, राजस्थान के इस जिले में जमकर बरसे बादल, बह गई शिक्षक की बाइक

Rajasthan Rain: बादलों की आवाजाही के चलते मौसम ने करवट ली, जिससे देवरी कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। इससे नदी-नालों में उफान आ गया।

बारां

Akshita Deora

Sep 19, 2025

नदी पार करते समय बही बाइक की फोटो: पत्रिका

Rajasthan Rain: जलवाड़ा कस्बे सहित क्षेत्र में एक पखवाड़े बाद गुरुवार को एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। जिससे खेतों में पानी बह निकला है।

क्षेत्र में एक पखवाड़े तक बारिश नहीं होने से ग्रामीण यह अनुमान लगा रहे थे की अब शायद ही बारिश हो। अचानक दोपहर करीब तीन बजे से आसमान में घटाएं छाई और कस्बे में एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। वहीं खेतों में पानी बह निकला।

बारिश से धान फसलों को लाभ हुआ तो रबी फसलों के लिए हकाई, जुताई कर रहे किसानों का कृषि कार्य बाधित हो गया है। क्षेत्र के बमोरी, हरिपुरा, अहमदी सहित अन्य गांवों में भी एक घंटे तक जोरदार बारिश हुई। जिन खेतों में हकाई, जुताई के लिए बुआई आ रही थी। उन खेतों में अब एक सप्ताह बाद ही किसान हकाई, जुताई हो सकेंगे।

ये भी पढ़ें

Rain Alert: विदाई के बीच यहां मानसून की हुई झमाझम बारिश, इन जिलों में बरसात का बड़ा अलर्ट जारी
जयपुर
rain alert

40 मिनट झमाझम बारिश से किसानों को होगा फायदा

देवरी कस्बे में गुरुवार दोपहर को करीब 40 मिनट झमाझम बारिश हुई। गुरुवार सुबह से तेज धूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी एवं उमस से हाल बेहाल थे। वहीं गुरुवार को बादलों की आवाजाही के चलते मौसम ने करवट ली, जिससे देवरी कस्बे सहित समूचे क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। इससे नदी-नालों में उफान आ गया। कुछ देर के लिए मार्ग भी अवरुद्ध रहे। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इस बारिश से किसानों को फायदा होगा। अब खेतों में सरसों की बुवाई हो पाएगी।

बारां बारिश की फोटो: पत्रिका

नदी पार करते समय बही बाइक

देवरी क्षेत्र में गुरुवार को आधा घंटे जोरदार बारिश हुई, इससे नदी-नाले उफान पर आ गए। होड़ापुरा गांव में कार्यरत शिक्षक विनोद कुमार स्कूल की छुट्टी होने पर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में जमधारा नदी की रपट पार करते समय तेज बहाव में उनकी बाइक पानी में बह गई। दो-तीन घंटे देर तक इंतजार करने के बाद जब पानी की आवक घटी तो ग्रामीणों के सहयोग से पास में ही नदी में मिली बाइक को निकाला।

बारां बारिश की फोटो: पत्रिका

होते रहते हैं हादसे

क्षेत्र के बीलखेड़ा माल गांव के पास जमधारा नदी पर बनी रपट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इस संबंध में लोगों ने जिम्मेदारों को अवगत करा रखा है, लेकिन तक सुनवाई नहीं हुई। अभी तक किसी प्रकार की कोई काम नहीं किया है इस रपट पर लगभग आधी से ज्यादा तो उखड़ गई और आधी में जगह जगह गड्ढे हैं।

ये भी पढ़ें

IMD Alert: फिर तांडव करेगा मानसून…नया सिस्टम पूरी तरह एक्टिव, 16 जिलों झमाझम बारिश का जारी हुआ अलर्ट
जयपुर
Rain Again

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Sept 2025 07:44 am

Published on:

19 Sept 2025 07:43 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / Heavy Rain: 40 मिनट तक हुई झमाझम बारिश, राजस्थान के इस जिले में जमकर बरसे बादल, बह गई शिक्षक की बाइक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.