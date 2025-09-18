IMD Alert: फिर तांडव करेगा मानसून…नया सिस्टम पूरी तरह एक्टिव, 16 जिलों झमाझम बारिश का जारी हुआ अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में मानसून ने जबरदस्त वापसी की है, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कल से आज के बीच में 5 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज हुई है। बुधवार को जहां भरतपुर, करौली और अलवर में बारिश हुई। वहीं आज यानी गुरुवार को झालावाड़ में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ऊपर नया सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर राजस्थान में झमाझम बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पश्चमी राजस्थान से पूरी तरह मानसून निकल चुका है, ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आगामी 22 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।
इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है, जिसमें दौसा, अलवर, टोंक और झालावाड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रतिघंटा हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।
इसके अलावा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर नया परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव से 18 से 22 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह निकल गया है, ऐसे में बीकानेर और जोधपुर संभाग में आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश भुसावर (भरतपुर) में 38.0 मिमी दर्ज हुई।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधे राजस्थान से मानसून विदा हो चुका है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पंजाब के भी कुछ हिस्सों से मानसून निकल गया है। आगामी दिनों में और भी अधिक क्षेत्रों से मानसून निकलने की संभावना है।