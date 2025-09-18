IMD Alert: फिर तांडव करेगा मानसून…नया सिस्टम पूरी तरह एक्टिव, 16 जिलों झमाझम बारिश का जारी हुआ अलर्ट

जयपुर। राजस्थान में मानसून ने जबरदस्त वापसी की है, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कल से आज के बीच में 5 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज हुई है। बुधवार को जहां भरतपुर, करौली और अलवर में बारिश हुई। वहीं आज यानी गुरुवार को झालावाड़ में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ऊपर नया सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर राजस्थान में झमाझम बारिश होने का अनुमान है।