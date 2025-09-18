Patrika LogoSwitch to English

IMD Alert: फिर तांडव करेगा मानसून…नया सिस्टम पूरी तरह एक्टिव, 16 जिलों झमाझम बारिश का जारी हुआ अलर्ट

IMD Alert: राजस्थान में एक बार फिर मानसून ने पलटी मार दी है, बीते दिन भरतपुर, अलवर और करौली में जमकर बारिश हुई। इस दौरान किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 18, 2025

राजस्थान में मानसून ने मारी पलटी (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान में मानसून ने जबरदस्त वापसी की है, पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कल से आज के बीच में 5 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज हुई है। बुधवार को जहां भरतपुर, करौली और अलवर में बारिश हुई। वहीं आज यानी गुरुवार को झालावाड़ में भी जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के ऊपर नया सिस्टम एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से एक बार फिर राजस्थान में झमाझम बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि पश्चमी राजस्थान से पूरी तरह मानसून निकल चुका है, ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के जिलों में अब बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आगामी 22 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रह सकता है।

करौली
rain in karauli

इन जिलो में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट जारी किया है, जिसमें दौसा, अलवर, टोंक और झालावाड़ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में 3 घंटे के अंदर मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30-40 किमी प्रतिघंटा हो सकती है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, ऐसे में लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है।

इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

इसके अलावा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जयपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।

नया परिसंचरण तंत्र एक्टिव

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर नया परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव से 18 से 22 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जयपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान से मानसून पूरी तरह निकल गया है, ऐसे में बीकानेर और जोधपुर संभाग में आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। राज्य में सर्वाधिक बारिश भुसावर (भरतपुर) में 38.0 मिमी दर्ज हुई।

इन प्रदेशों से निकल रहा मानसून

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आधे राजस्थान से मानसून विदा हो चुका है। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पंजाब के भी कुछ हिस्सों से मानसून निकल गया है। आगामी दिनों में और भी अधिक क्षेत्रों से मानसून निकलने की संभावना है।

जयपुर
rain alert

संबंधित विषय:

IMD latest forecast

राजस्थान में बाढ़

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Sept 2025 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: फिर तांडव करेगा मानसून…नया सिस्टम पूरी तरह एक्टिव, 16 जिलों झमाझम बारिश का जारी हुआ अलर्ट

