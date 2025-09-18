Rain Alert: विदाई के बीच यहां मानसून की हुई झमाझम बारिश, इन जिलों में बरसात का बड़ा अलर्ट जारी

झालावाड़ के झालरापाटन में गुरुवार दोपहर एक घंटे तक लगातार झमाझम बारिश हुई। तहसील के नलखाड़ी और बावड़ीखेड़ा हलके के करीब एक दर्जन से अधिक गांवों में तेज बरसात से खेत पानी में डूब गए। किसान लालचंद नागर, शिवलाल, शोभाराम, प्रहलाद गोस्वामी, तूफान सिंह झाला, टीकम नागर, दीपक प्रजापति और जगदीश चंद धाकड़ ने बताया कि अतिवृष्टि के दौरान अधिकांश किसानों की सोयाबीन और मूंगफली की फसलें पहले ही नष्ट हो चुकी थीं, जबकि कुछ किसानों को 50 प्रतिशत नुकसान हुआ था। गुरुवार को हुई बरसात से ये खेत भी जलमग्न हो गए, जिससे खड़ी फसल पूरी तरह से खराब हो गईं।