Madan Dilawar: स्कूल में मोबाइल पर बात कर रहे थे सरकारी शिक्षक, मौके पर पहुंचे शिक्षा मंत्री ने कर दिया सस्पेंड

राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा में एक विद्यालय में पढ़ाई के दौरान शिक्षक द्वारा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर निलम्बित करने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिलावर ने गुरुवार को कोटा शहर के पीएम श्री बालिका स्कूल श्रीपुरा, चित्तौड़ा का नोहरा बृजराजपुरा और महावीर नगर थर्ड विद्यालयों का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने एक विद्यालय में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों को देखा। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शिक्षकों के मोबाइल फोन जब्त करके मुख्य खंड शिक्षा अधिकारी (सीबीईओ) पवित्रा त्रिपाठी को दे दिये। उन्होंने फोन पर बात करते मिले शिक्षक को निलंबित करने के निर्देश दिए।
दिलावर ने पहले ही निर्दश दिए हुए हैं कि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाई कराते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे। निरीक्षण के बाद एक प्रधानाचार्य को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कोटपूतली बहरोड़ जिले के विराटनगर स्थित पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था।
सुबह 7.45 बजे शिक्षा मंत्री दिलावर विद्यालय की प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। प्रार्थना होते ही शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों की उपस्थित जांची थी। विद्यालय के 29 शिक्षकों में से केवल 10 अनुपस्थित मिले। जबकि एक दिन पूर्व सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज मिली थी।