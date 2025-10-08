Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

अतिवृष्टि: तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से उड़द, मक्का, सोयाबीन की फसलें प्रभावित, किसान चिंतित

कस्बे सहित आसपास ग्रामीण अंचल में किसानों द्वारा हजारों बीघा जमीन में सरसों की बुवाई की जा चुकी है तभी से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है।

2 min read

बारां

image

Akshita Deora

Oct 08, 2025

crop

फोटो: पत्रिका

बारां के भंवरगढ़ कस्बे सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्र में गत तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात व चल रही तेज हवाओं के कारण कई खेतों में धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। कस्बे के धान उत्पादक किसान रितेश शर्मा, इंद्रजीत राठौर सहित अन्य किसानों ने बताया कि गत रविवार से ही रुक रुक कर तेज हवाओं के साथ तेज बरसात हो रही है।

इसके कारण खेतों में खड़ी धान की फसल आड़ी पड़ जाने के कारण खराब होने लगी है। किसानों ने बताया कि जो फसल हवाओं से गिर गई है, उस पर ऊपर से पानी गिर रहा है। जमीन के अंदर भी बरसाती पानी भरा हुआ है, ऐसे में फसल खराब हो रही है।

हजारों बीघा में बो दी सरसों

इधर कस्बे सहित आसपास ग्रामीण अंचल में किसानों द्वारा हजारों बीघा जमीन में सरसों की बुवाई की जा चुकी है तभी से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। कस्बे के किसान इंद्रजीत राठौर की पांच बीघा से अधिक की धान की फसल जमींदोज हो गई है। वहीं रितेश शर्मा सहित कस्बे के दर्जनों किसानों की धान की फसल आड़ी पड़ने से काफी नुकसान नजर आ रहा है।

किसान भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मंगलवार को भी प्रात: से ही रुक रुक कर दिन भर कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात का दौर जारी रहने से किसान चिंतित हैं। कस्बे के लहसुन उत्पादक किसान ओम नागर नेता,चंद्र प्रकाश ओझा, सहित अन्य किसानों ने बताया कि अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो लहसुन की बुवाई होने में भी संदेह है जैसे ही लहसुन के लिए जमीन को हंकाई जुताई कर सूखने के लिए तैयार करते हैं ऐसे में फिर पानी बरस जाता है।

जमीन को सुखा ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे में कैसे बिजाई होगी। किसानों ने बताया कि वैसे ही तंग हाली में हैं, ऊपर से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसानों को भविष्य की चिंता सता रही है।

पौधे झुके, कटाई में आ रही परेशानी

किसानों ने बताया कि खेतों में पानी भर जाने और पौधे झुक जाने से फसल कटाई में भी दिक्कत आ रही है। किसानों ने प्रशासन से क्षेत्र में नुकसान का सर्वे कराने की मांग करते हुए प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की है। ताकि वे किसान आगामी रबी फसल की तैयारी कर सकें।

अतिवृष्टि से फसलों में हुआ नुकसान

राजपुर. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार अतिवृष्टि के कारण उड़द, सोयाबीन, मक्का की फसलें खराब हो चुकी हैं। बारिश किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। किसान फसलों को बचाने के लिए हर तरह का जतन और प्रयास कर रहे हैं। कई किसानों की उड़द की फसल खेतों में कटी पड़ी हुई है।

कस्बे के हरिओम मेहता संतोष मेहता, रामलखन मेहता ने बताया कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल में बहुत नुकसान हुआ है। इसके बावजूद अभी तक बीमा कंपनी की ओर से फसल खराब के सर्वे के लिए कोई नहीं आया है। कई खेतों में फसलो मे पानी भरने से बीज अंकुरित हो चुके हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द फसल खराबे का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलवाया जाए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan weather update: आने वाले दो दिन फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पाकिस्तान से आया नया तंत्र कराएगा बारिश
जयपुर
Rajasthan weather update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अतिवृष्टि: तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से उड़द, मक्का, सोयाबीन की फसलें प्रभावित, किसान चिंतित

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आर्मी अधिकारी बनकर महिला को दिया शादी का झांसा, 7 लाख रुपए ठगे, बिहार से पकड़ा

करीब दो माह तक दोनों में बातचीत हुई। इस दौरान उसने 7 लाख रुपए ले लिए और बातचीत बन्द कर मोबाइल ब्लॉक कर दिया। इसके बाद महिला को ठगी का पता लगा।
बारां

अंता उपचुनाव की तैयारी जोरों पर, इस बार सभी पोलिंग बूथ की होगी वेबका​स्टिंग, एक पर अधिकतम 1200 वोटर होंगे

निर्वाचन और मतदान को सुगम बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से विभिन्न प्रकार के नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत ईवीएम की बैलेट मशीन पर बैलेट पेपर रंगीन लगाया जाएगा ताकि मतदाता अभ्यर्थियों की सहजता से पहचान कर सकें।
बारां

जांच में खुलासा, खराब मिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का फायर फाइटिंग सिस्टम

अस्पताल में लगा फायर फाइटिंग सिस्टम पूर्णत: खराब स्थिति में है। यह सिस्टम वर्तमान में कार्यशील अवस्था में नहीं है। इससे आपातकालीन समय पर होने वाली अग्नि दुर्घटना पर फायर फाइटिंग नहीं की जा सकती है।
बारां

Rajasthan: अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को होगा उपचुनाव, अब तक कौन जीता-कौन हारा? जानें पूरा इतिहास

By-elections Anta Assembly Constituency
Patrika Special News

Anta by-election : 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट, राजस्थान में अंता बनी हॉट सीट, अब भाजपा-कांग्रेस में होगी जीत के लिए जंग

Anta by-election 11 November Voting Anta becomes a hot seat in Rajasthan BJP and Congress battle for victory
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.