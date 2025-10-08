अतिवृष्टि: तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से उड़द, मक्का, सोयाबीन की फसलें प्रभावित, किसान चिंतित

किसान भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मंगलवार को भी प्रात: से ही रुक रुक कर दिन भर कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात का दौर जारी रहने से किसान चिंतित हैं। कस्बे के लहसुन उत्पादक किसान ओम नागर नेता,चंद्र प्रकाश ओझा, सहित अन्य किसानों ने बताया कि अगर ऐसे ही बरसात होती रही तो लहसुन की बुवाई होने में भी संदेह है जैसे ही लहसुन के लिए जमीन को हंकाई जुताई कर सूखने के लिए तैयार करते हैं ऐसे में फिर पानी बरस जाता है।