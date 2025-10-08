Rajasthan weather update: आने वाले दो दिन फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पाकिस्तान से आया नया तंत्र कराएगा बारिश



तेज बारिश के कारण जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित अधिकांश जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को जयपुर का तापमान 21.8°C, जोधपुर का 23°C, उदयपुर का 21.4°C, कोटा का 24.2°C, बीकानेर का 22°C और श्रीगंगानगर का तापमान 21.8°C रहा। बारिश की संभावना की बात करें तो जयपुर में 89%, कोटा में 83%, उदयपुर में 86% और चूरू में करीब 60% बारिश की संभावना बनी हुई है।