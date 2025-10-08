Rajasthan weather update: आने वाले दो दिन फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पाकिस्तान से आया नया तंत्र कराएगा बारिश

Rajasthan weather update (Patrika File Photo)
Rajasthan weather update: राजस्थान में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम ने करवट ली है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई।
राजधानी जयपुर की बात करें तो मंगलवार सुबह शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। लगातार बारिश से तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया, आगामी 14 और 15 अक्टूबर को बारिश का नया तंत्र सक्रिय होने से बारिश की संभावना बनी हुई है।
पिछले 24 घंटे में बीकानेर, चूरू, नागौर, जयपुर, झुंझुनूं, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, धौलपुर और दौसा जिलों में कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक 131 मिलीमीटर बारिश नागौर जिले के डीडवाना-कुचामन क्षेत्र में हुई।
मौसम विभाग के मुताबिक, पूर्वी पाकिस्तान की दिशा से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ रहा है। इस सिस्टम के कारण वातावरण में नमी बढ़ी, जिससे राजस्थान में दो दिन से लगातार बादल छाए हुए हैं।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है, आगामी 14 से 15 अक्टूबर के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इससे दिवाली पर्व के पहले प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी जिलों में फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। हालांकि, यह बारिश छिटपुट और हल्की होने की संभावना जताई गई है।
तेज बारिश के कारण जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित अधिकांश जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को जयपुर का तापमान 21.8°C, जोधपुर का 23°C, उदयपुर का 21.4°C, कोटा का 24.2°C, बीकानेर का 22°C और श्रीगंगानगर का तापमान 21.8°C रहा। बारिश की संभावना की बात करें तो जयपुर में 89%, कोटा में 83%, उदयपुर में 86% और चूरू में करीब 60% बारिश की संभावना बनी हुई है।
जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, बुधवार से पूरे राज्य में मौसम शुष्क होना शुरू हो गया है। अगले 24 घंटे में हवा की दिशा में बदलाव और आर्द्रता में कमी की संभावना है। हालांकि, दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।
