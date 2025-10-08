Rain Alert: आ गई मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट, आज भी होगी ‘बारिश’, अगले 1 हफ्ते तक राजस्थान में मौसम दिखाएगा नया रूप

पिछले 24 घंटे की बात करें तो अलवर के बहरोड़ में सबसे अधिक 26 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा

नीमराणा में 20 मिमी,

भरतपुर के उच्चैन में 18 मिमी,

धौलपुर के बाड़ी में 16 मिमी

उर्मिला सागर में 12 मिमी

झालावाड़ के बाकनी में 2 मिमी

हनुमानगढ़ के नोहर में 4 मिमी बरसात रिकॉर्ड की गई।