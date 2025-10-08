Rain Alert: आ गई मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट, आज भी होगी ‘बारिश’, अगले 1 हफ्ते तक राजस्थान में मौसम दिखाएगा नया रूप

मौसम विभाग द्वारा जारी फोटो
Weather Update 8 October: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है। आज यानी 8 अक्टूबर से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आज कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम शुष्क हो जाएगा ऐसे में बारिश के बाद मौसम अलग ही रूप दिखाएगा और दिनभर धूप खिलेगी। IMD के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक या नवंबर की शुरुआत में सर्दियां शुरू हो जाएगी।
राज्य के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है, खासकर सीकर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहां धुंध भी छाने लगी है।
मौसम विभाग का कहना है कि आज से लेकर अगले चार-पांच दिन तक पूरे राजस्थान में दिन के समय धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्के बादल जरूर नजर आ सकते हैं लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है।
पिछले 24 घंटे की बात करें तो अलवर के बहरोड़ में सबसे अधिक 26 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा
नीमराणा में 20 मिमी,
भरतपुर के उच्चैन में 18 मिमी,
धौलपुर के बाड़ी में 16 मिमी
उर्मिला सागर में 12 मिमी
झालावाड़ के बाकनी में 2 मिमी
हनुमानगढ़ के नोहर में 4 मिमी बरसात रिकॉर्ड की गई।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग