Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

जयपुर

Rain Alert: आ गई मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट, आज भी होगी ‘बारिश’, अगले 1 हफ्ते तक राजस्थान में मौसम दिखाएगा नया रूप

IMD Latest Alert: मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम शुष्क हो जाएगा ऐसे में बारिश के बाद मौसम अलग ही रूप दिखाएगा और दिनभर धूप खिलेगी।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 08, 2025

मौसम विभाग द्वारा जारी फोटो

Weather Update 8 October: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश के बाद अब मौसम ने करवट ले ली है। आज यानी 8 अक्टूबर से राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में आज कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है।

अगले 1 हफ्ते का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के मुताबिक आज से मौसम शुष्क हो जाएगा ऐसे में बारिश के बाद मौसम अलग ही रूप दिखाएगा और दिनभर धूप खिलेगी। IMD के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। वहीं अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक या नवंबर की शुरुआत में सर्दियां शुरू हो जाएगी।

तेज बारिश के बाद अब सुबह-शाम हल्की ठंड का एहसास

राज्य के कई जिलों में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश के कारण अब तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है, खासकर सीकर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जहां धुंध भी छाने लगी है।

अगले कुछ दिन साफ रहेगा आसमान

मौसम विभाग का कहना है कि आज से लेकर अगले चार-पांच दिन तक पूरे राजस्थान में दिन के समय धूप खिली रहेगी और आसमान साफ रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में हल्के बादल जरूर नजर आ सकते हैं लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है।

बहरोड़ में सबसे ज़्यादा बारिश दर्ज

पिछले 24 घंटे की बात करें तो अलवर के बहरोड़ में सबसे अधिक 26 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा
नीमराणा में 20 मिमी,
भरतपुर के उच्चैन में 18 मिमी,
धौलपुर के बाड़ी में 16 मिमी
उर्मिला सागर में 12 मिमी
झालावाड़ के बाकनी में 2 मिमी
हनुमानगढ़ के नोहर में 4 मिमी बरसात रिकॉर्ड की गई।

