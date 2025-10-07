राजस्थान में थमेगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट, जानें किन जिलों में बरस सकते हैं बादल

मौसम विभाग ने अगले दो घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों से बचें, खेतों में काम रोक दें और सुरक्षित जगहों पर शरण लें।