जयपुर

राजस्थान में थमेगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट, जानें किन जिलों में बरस सकते हैं बादल

8 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम, जयपुर-कोटा समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 07, 2025

Rajasthan rain alert, Jaipur heavy rainfall, IMD weather update, vehicles on wet road during rain

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश का दौर अब कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज से राज्य में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी। शेखावाटी क्षेत्र सहित जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, अधिकांश जिलों में अब मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है।

8 अक्टूबर से रहेगा शुष्क मौसम

भारतीय मौसम विभाग (IMD) का कहना है कि 8 अक्टूबर से आगामी एक सप्ताह तक राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बारिश नहीं होगी और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। लंबे समय से जारी बारिश के चलते जहां कुछ जिलों में तापमान में गिरावट और ठंडक घुली है, वहीं किसानों की फसलों पर भी इसका असर पड़ने लगा है।

मौसम विभाग का नया अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले दो घंटों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। इसके अनुसार, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, झुंझुनूं, नागौर, सीकर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और पाली जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों से बचें, खेतों में काम रोक दें और सुरक्षित जगहों पर शरण लें।

07 Oct 2025 02:23 pm

